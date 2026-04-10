Triunfal debut de la grancanaria Kaitlin Quevedo con España en la Billie Jean King Cup

«Cuando salí de la pista mis compañeras me preguntaron si había sufrido y fue al contrario. Estoy muy agradecida de poder estar aquí y tener esta experiencia. Al principio es todo nuevo para mí, pero lo he disfrutado un montón y estoy muy contenta de estar aquí». Eran la sensaciones de la tenista grancanaria de origen norteamericano Kaitlin Quevedo después de su primer partido con España en la eliminatoria de clasificación para las finales de la Billie Jean King Cup ante Eslovenia.

La isleña dio al combinado nacional, dirigido por su paisana Carla Suárez, el primer punto de la eliminatoria que se disputa sobre tierra batida en tierras eslovenas. La número uno española venció en su encuentro frente a la número dos del equipo rival, Tamara Zidansek, quien se tuvo que retirar debido a problemas físicos cuando el marcador registraba empate a uno (4-6 y 6-2).

La eliminatoria, después de la jornada inaugural, marcha 1-1, pues en el segundo duelo la valenciana Leyre Romero, también debutante, cayó contra la local Veronika Erjavec. Hoy se conoce qué selección logra el billete para las finales de la Billie Jean King Cup, que se celebrarán en Shenzhen (China) en el mes de septiembre, tras el partidos de dobles y dos individuales, el último si fuera necesario en caso de que persista la igualada.

Kaitlin Quevedo, de 20 años, 127 del mundo e integrante de Real Club de Tenis Gran Canaria, perdió el primer set por 4-6 ante la eslovena Tamara Zidansek, 128 en el ránking mundial y semifinalista en Roland Garros en 2021, pero la isleña reaccionó en el segundo para ganarlo por 6-2. A mitad de esta manga, la tenista local ya tuvo que ser atendida por el fisioterapeuta por primera vez debido a unas molestias en el gemelo. Su situación física se agravaba después por culpa de una torcedura de tobillo, lo que desembocó en la retirada definitiva del partido.

«Obviamente, no es la mejor manera, a nadie le gusta acabar un partido así y menos en esta competición, así que le deseo una recuperación muy rápida a Tamara y a ver cómo salen los otros partidos», manifestaba la jugadora isleña a la conclusión del duelo.

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«La verdad es que es un orgullo representar a España y no sentía mucha presión, al contrario, fue muy divertido. Estaba ahí luchando, haciéndolo lo mejor que podía y al final le di la vuelta y pasó lo que pasó. Estoy muy orgullosa de mi lucha, de cómo he competido, de mi actitud, sobre todo, que es lo que más me quería exigir en este partido porque no es una situación fácil. Al final, he tenido premio y estoy muy contenta», sentenciaba Kaitlin Quevedo.