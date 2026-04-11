El Barranco de Guayadeque marca el inicio de la prueba ciclista Monte Feliz–Desafío La Titánica

La prueba ciclista Monte Feliz – Desafío La Titánica comenzó este sábado con una primera jornada que se destacó por su alto nivel de exigencia. La etapa, que recorrió 18,3 kilómetros con un desnivel positivo de 700 metros, puso a prueba el estado físico y técnico de los participantes. El evento comenzó con la salida neutralizada desde el Auditorio de Agüimes, donde el concejal de Deportes de Agüimes, Alberto Santana, y la directora del Hotel Monte Feliz – powered by Playitas, Gloria Costa, dieron el banderazo de salida.

El primer tramo permitió al pelotón adentrarse en el emblemático Barranco de Guayadeque, uno de los paisajes más característicos de la isla. Posteriormente, los ciclistas se enfrentaron al Alto Montaña Las Tierras, un tramo clave donde comenzaron los ataques decisivos. Este punto fue crucial para establecer las primeras diferencias en la clasificación general, con una subida que rápidamente seleccionó a los corredores más fuertes.

Resultados destacados de la jornada

La etapa concluyó con un ritmo vertiginoso, destacando Blas Rivero como el primer clasificado en categoría masculina, con un tiempo de 24:13:63. El segundo puesto fue para Edgar Esteban Clemente (24:16:91), mientras que el tercer lugar lo ocupó Matti Helminen (24:16:99).

Etapa 1 de la prueba ciclista Monte Feliz – powered by Playitas Desafío La Titánica / La Provincia

En la categoría femenina, la victoria fue para Michela Santini, quien registró un tiempo de 29:24:94. Emma Vickman se colocó en segunda posición con un tiempo de 34:57:54, seguida de Elena Soler, que terminó en la tercera plaza con un tiempo de 36:08:22.

El desafío continúa el domingo con una jornada clave

La competición continuará el domingo 12 de abril con la segunda jornada, una de las más exigentes del evento, que unirá los municipios de Agüimes y San Mateo en un recorrido de 78 kilómetros con un desnivel positivo de 2.300 metros. Los participantes deberán afrontar un recorrido más largo y técnico, que será fundamental para definir a los ganadores de la Monte Feliz – powered by Playitas Desafío La Titánica 2026.

Un momento de la etapa 1 de la prueba ciclista Monte Feliz – powered by Playitas Desafío La Titánica / La Provincia

El evento, organizado por DG Eventos y los Ayuntamientos de Agüimes y San Mateo, cuenta con el patrocinio principal de Monte Feliz – powered by Playitas, y el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través de sus consejerías de Turismo y Deporte.