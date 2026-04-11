Kaitlin Quevedo aúpa a España a las finales de la Billie Jean King de tenis

España se clasificó para la fase final de la Copa Billie Jean King (BJK) de tenis, por quinta vez consecutiva, al eliminar a Eslovenia gracias a un nuevo triunfo de la jugadora grancanaria de origen estadounidense Kaitlin Quevedo frente a Veronika Erjavec por 7-6 (4) y 6-2, que dejó la eliminatoria sentenciada por 3-1.

Quevedo, de 20 años y que el viernes se estrenó con combinado nacional español con una primera victoria, respondió con creces a la apuesta de la seleccionadora, su paisana Carla Suárez, y fue la pieza decisiva para obtener plaza en las finales que se disputarán en Shenzhen (China) del 16 al 21 del próximo mes septiembre, con las mejores ocho selecciones.

Responsabilidad ante las bajas

La tenista de Real Club de Tenis Gran Canaria sacó partido del desgaste físico de Erjavec, ganadora del segundo individual de ayer y que también jugó el dobles que cayó del lado de España, con Sara Sorribes y Aliona Bolsova, al comienzo de la segunda jornada de la eliminatoria disputada sobre tierra batida en Portoroz.

En ausencia de la lesionada Cristina Bucsa y de Paula Badosa, inmersa en un bajón de forma, Quevedo se convirtió en una nueva referencia para España, que tratará en China de ganar su sexto título de la BJK, antes conocida como Copa Federación, tras haberlo logrado por última vez en 1998.

Satisfecha por lo conseguido

«Estoy muy contenta con la victoria y con poder estar aquí con todo el equipo. Me lo he pasado superbien y no me lo podía haber imaginado de otra manera. Me siento contenta y orgullosa de representar a España. Me voy con mucha más experiencia. Siento que me voy como mejor jugadora y mejor persona. He aprendido muchísimas cosas con el equipo y en pista y he aprendido también muchas cosas sobre mí que las aplicaré el resto del año» añadió la jugadora grancanaria.

Por su parte, la seleccionadora Carla Suárez catalogó de «sobresaliente» el rendimiento de la jugadora, a pesar de las dificultades: «Las ha solventado muy bien, y ha hecho un auténtico partidazo». Destacó además el ambiente del equipo: «Hemos hecho mucho grupo, mucha unión, ella se ha visto arropada y eso le ha dado fuerzas para tener un debut impecable».

A su juicio, el futuro del tenis femenino español está garantizado: «Las voy siguiendo semana tras semana y sé de lo que son capaces estas jóvenes. Las cinco o diez primeras están capacitadas y jugando a buen nivel y tenemos que estar orgullosas y confiar en que nos venga un buen futuro».