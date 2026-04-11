Las Palmas de Gran Canaria acogerá su I Congreso Internacional de Derecho Deportivo

El Paraninfo de la ULPGC se prepara para recibir el próximo 15 de mayo el “I Congreso Internacional de Derecho Deportivo Las Palmas de Gran Canaria”, una cita que reunirá a profesionales del ámbito jurídico, deportivo e institucional. El evento se organiza bajo la marca CIDD, creada por la abogada canaria Tania Tejeira, en coorganización con la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, dentro de los actos conmemorativos de su primer centenario.

La celebración del congreso se enmarca en un fin de semana de especial relevancia para el deporte en la isla, ya que el 16 de mayo el Estadio de Gran Canaria acogerá la Final de la Copa de SM la Reina Iberdrola entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, lo que sitúa a la ciudad en el foco deportivo a nivel nacional e internacional.

El “I CIDD Las Palmas de Gran Canaria” se desarrollará en formato de jornada intensiva presencial, con retransmisión en streaming, y contará con mesas de debate y espacios de networking dirigidos a profesionales del sector. Los ponentes, reconocidos profesionales en sus respectivos sectores, serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales del congreso (@cidd_congresosderechodeportivo).

El evento forma parte de la trayectoria de CIDD, una marca ya consolidada en el ámbito jurídico-deportivo nacional, con ediciones celebradas en Tenerife y colaboraciones con entidades como el Club Deportivo Leganés. La iniciativa busca acercar el Derecho Deportivo a deportistas, clubes, agentes y empresas, promoviendo la prevención jurídica, la protección del deporte —especialmente el femenino— y el acompañamiento en la carrera profesional del deportista.

El “I Congreso Internacional de Derecho Deportivo Las Palmas de Gran Canaria” cuenta con el respaldo institucional del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

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Asimismo, diversas entidades y marcas se han sumado a esta iniciativa, entre ellas el Hopistal Universitario Vithas Las Palmas, Sinnerjoy, Letslaw, Save The Football, la Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD), el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, Binter, Abogacía Joven, el Clúster de la Industria del Deporte de Canarias, Libby’s, Coca-Cola, Estrella Galicia, Valdemar Family y Nespresso.