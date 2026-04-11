El San Mateo remonta de forma agónica

El Panadería Pulido firmó una remontada agónica frente al Real Unión (2-1) y continúa en la zona de promoción de la tabla del grupo canaria de Tercera RFEF. El cuadro tinerfeño llegó con una ventaja mínima al término de una igualada primera mitad. Sin embargo, los de Yoni Oujo aprovecharon una pena máxima y la expulsión del meta visitante en la misma acción para poner las tablas, y tras un penalti parado por Gárate, se acabaron poniendo por delante en las postrimerías con un jugador más sobre el campo.

En los primeros compases, el duelo no tuvo un dominador claro, con los dos conjuntos luchando por hacerse con la posesión y las llegadas repartidas en ambos lados del campo, aunque con poca claridad en los últimos metros.

En una de las primeras aproximaciones claras en el minuto 25, el Real Unión decantó la balanza a su favor gracias a un centro raso de Andriu desde la derecha que Hernán Santana desvió hacia su propia portería.

A raíz del 0-1, el cuadro tinerfeño se mostró más cómodo y Jorge Yanes tuvo dos ocasiones claras para ampliar diferencias. Primero remató desviado en situación de mano a mano, y después sacó un golpeo desde la frontal que se marchó por el palo largo.

Las fuerzas volvieron a igualarse al regreso de vestuarios, hasta que, durante un saque de córner en el minuto 67, el colegiado señaló penalti por un agarrón de Edu Niebla sobre José Ángel que derivó en la expulsión del meta Yan Carlos por protestar.

Azael no perdonó e igualó desde los 11 metros. Sin embargo, tras otra pena máxima de Vitolo sobre Jorge Yanes al lado contrario, Callejo no tuvo la misma fortuna y se topó con la intervención del portero local Gárate.

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El equipo tinerfeño no bajó los brazos pese a la inferioridad numérica; sin embargo, el Panadería Pulido estuvo más acertado para sellar la remontada en el minuto 87 tras un centro al área que David Ramírez bajó de cabeza y Sullivan remató a la red haciendo el 2-1.