La carrera más rural de Canarias estuvo a la altura de su nombre: niebla, frío y ligera lluvia convirtieron los senderos de Guía de Gran Canaria en un escenario aún más espectacular. La EC26 arrancó a las 8:30 horas, seguida de la EC15 media hora después y de la EC7 a las 11:30 con récord de participación y con bastante público animando por todo el recorrido.

La prueba reina dio emoción

En categoría femenina hubo una bonita pugna entre las tres primeras en la EC26, que se fueron alternando posiciones en los distintos puntos de control. Beatriz Crespo marcó el paso en los primeros compases de la carrera en Lomo del Palo, con Sheila Falcón siguiéndola de cerca. La corredora del CD Hilera, vigente campeona de la Ruta de Los Molinos, fue recortando distancias progresivamente: llegó segunda en Barranquillo, pero cruzó la meta con un tiempo de 2:55:25 para lograr su primer triunfo en Entre Cortijos. Beatriz Crespo entró tres minutos más tarde y Sandra Ortiz cerró el podio rozando las tres horas.

En categoría masculina, el gran favorito Alejandro Mayor cumplió con los pronósticos. Tras el segundo puesto del año pasado, esta vez dominó la carrera prácticamente de inicio a fin con un ritmo altísimo desde los primeros kilómetros. Javier Moreno y Juan Alberto Benítez completaron el podio a 5 y 9 minutos, respectivamente.

Sheila Falcón y Alejandro Mayor conquistan Entre Cortijos bajo la niebla / LP/DLP

Los hermanos Guerra dominan la distancia media

En la carrera de 15 kilómetros también hubo dominio de la gran favorita: la palmera Estela Guerra marcó un gran tiempo de 1:16:45, liderando cada uno de los puntos cronometrados. Es su tercer triunfo en la prueba guiense —dos en la EC15 y uno en la EC26—. Tatiana Cruz entró a menos de dos minutos de la ganadora, y la bielorrusa Olga Martynenkova, vencedora en 2025, cerró el podio con 1:20:58.

En hombres, Ione Guerra emuló a su hermana y se llevó el triunfo, como ya hiciera en 2023. No le resultó sencillo: Rayco Hernández le disputó la primera plaza hasta los últimos metros, con apenas seis segundos de diferencia entre ambos. David Recco, que ya subió al podio el año pasado, ocupó la tercera posición.

Tiempos más rápidos que en 2025

En la carrera corta, el nivel también fue muy alto. Patricia Falcón mejoró en un minuto el tiempo de la vencedora de 2025, firmando una gran actuación. Sandra María López, corredora local, entró a apenas 20 segundos de la ganadora, y Marta Armas completó el podio. En hombres, Octavio León rebajó en casi dos minutos la mejor marca de la edición anterior, con un tiempo de 34:12. El segundo puesto también fue para un guiense, Onán Medina, y Juan Miguel García cerró el podio a dos minutos.

Categorías de formación

Las categorías más jóvenes también tuvieron un papel protagonista. Los corredores infantiles y cadetes participaron en la EC7, y los juveniles en la EC15. Los resultados completos de todas las categorías están disponibles en bulltiming.es.

La jornada contó con la presencia del alcalde de Guía de Gran Canaria, Alfredo Gonçalves, y de la concejala de Presidencia, Juventud, Participación Ciudadana, Igualdad y Universidad Popular, Ruth Martín, quienes acompañaron a los participantes tanto en la salida como en la entrega de premios.

Resultados

CARRERA LARGA (26 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

Sheila Falcón - CD Hilera (2:55:25)

Beatriz Crespo (2:58:50)

Sandra Ortiz – CD Latitud 29 (3:00:36)

Clasificación masculina

Alejandro Mayor - Club TINGANAR NIKE TRAIL (2:17:52)

Javier Moreno – Carphial Teror Trail (2:22:01)

Juan Alberto Benítez - Moyactiva (2:26:33)

CARRERA MEDIA (15 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

Estela Guerra – Arista Pro Team (1:16:45)

Tatiana Cruz - C.D. NORTRAIL (1:18:01)

Olga Martynenkova - IN CORPORE SANE (1:20:58)

Clasificación masculina

Ione Guerra – Arista Pro Team (1:05:58)

Rayco Hernández – Volcan Run Training (1:06:04)

David Recco – CD Hilera (1:06:39)

CARRERA CORTA (7 KILÓMETROS)

Clasificación femenina

Patricia Falcón (0:42:24)

Sandra María López (0:42:45)

Marta Armas – CD Nortrail (0:43:39)

Clasificación masculina

Octavio León – CD Stone (0:34:12)

Onán Medina – Vulka (0:34:44)

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Juan Miguel García – CD Stone (0:36:33)