César de León y Mia Leadbeater se imponen en el 33º Triatlón Salinetas Telde

Las victorias en el XXXIII Triatlón de Salinetas Ciudad de Telde 2026 fueron para el majorero del club Reactivité Fisioterapia César de León y para la lanzaroteña Mia Leadbeater del club Chamo Díaz. Participaron 182 triatletas. La prueba estuvo organizada por Toptime Eventos, promovida por el Ayuntamiento de Telde y Cabildo de Gran Canaria. Es el segundo triatlón más antiguo de Canarias, siendo además este año la segunda prueba puntuable de las Series Canarias de Triatlón y de la Series Canarias de Talentos y Trofeo Rector de la ULPGC. La prueba de manera excepcional se celebró este año en la Base Aérea de Gando que brindó sus instalaciones, ya que la zona de Salinetas no se encontraba en condiciones por el mal estado del circuito por efecto de la borrasca Theresse.

La salida masculina se dio a las 10.00 horas y cinco minutos después la de las mujeres. La victoria de César León se decidió en la carrera a pie ya que en la mitad de la primera vuelta se puso en cabeza hasta el final. El primero en salir del agua fue el colombiano Andrés Eduardo Díaz (Chamo Díaz) seguido de Ricardo Hernández (Tenerife Reactivité), formándose un grupo en ciclismo con el mejor tiempo para Aitor Díaz (C,N. Reales). Pero se llega al segmento de carrera y aquí el mejor crono correspondió a César Vera que le valió para entrar en meta como claro vencedor con un crono de 59 minutos 14 segundos, seguido del juvenil Noah Alonso (Tenerife Reactivité) con 59.36. y del Ricardo Hernández (Tenerife Reactivité) con 59.50.

En la categoría femenina, dominio absoluto de Mia Leadbeater que salió segunda del agua por detrás de la tinerfeña Raquel Arostegui (C.N. Reales), Ambas siguieron juntas en el segmento de ciclismo, pero en el segmento de carrera a pie Leadbeater impuso un fuerte ritmo que no pudo aguantar Arostegui, que entraría en meta por detrás de Leadbter que totalizó un crono de 1 h.10.37, por 1 h. 12.17 de su rival, mientras que Sarah Kim (Reactivité Fisioterapia) entró tercera con 1 h.13.53.

Hubo a las 12.00 horas un triatlón supersprin para las categorías infantil, cadete y juvenil. En dicha prueba Talentos vencieron en cadetes Iker Vara (Flor de Triatlón Platja Llarga) y Ainhoa Domínguez (C.N Las Palmas).

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La entrega de premios estuvo presidida por el coronel Jefe de la Base Aérea de Gando y Ala 46, Bayardo Abós, acompañado del Concejal de Deportes, Cristhian Martín y del Presidente de la Federación Canaria, Adrián Ornia.