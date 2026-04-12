El Club Natación Las Palmas revalida en Vitoria el título de campeón de España de natación adaptada
Este nuevo éxito deportivo supone un motivo de orgullo para toda la entidad y reconoce el trabajo colectivo desarrollado tanto por los deportistas como por el cuerpo técnico y los responsables de la expedición
El Club Natación Las Palmas volvió a firmar un fin de semana histórico al proclamarse campeón de España FEDDI 2026 en el Campeonato de España de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, disputado en Vitoria.
El conjunto grancanario revalidó así el título nacional, confirmando una vez más el alto nivel competitivo, el esfuerzo y el compromiso de su equipo de natación adaptada a lo largo de la competición.
Además del primer puesto en la clasificación conjunta, el club logró el subcampeonato en la categoría femenina y la tercera posición en la categoría masculina, unos resultados que consolidan al Club Natación Las Palmas como una de las referencias nacionales de esta disciplina.
Este nuevo éxito deportivo supone un motivo de orgullo para toda la entidad y reconoce el trabajo colectivo desarrollado tanto por los deportistas como por el cuerpo técnico y los responsables de la expedición.
La representación del Club Natación Las Palmas en este campeonato estuvo integrada por los deportistas Adolfo De Castro Montero, Luis Soria Mena, Iván Pérez Álvarez, Adrián Santana Hernández, Ángel Vega Pinar, Pablo Cabrera Robaina, Isabel Morales Santana, Sergio Moreno García, Laura Pérez Suárez, Francisco Fernández Santana, María Rosa Pavia Sosa, Alejandro Montelongo Manrique De Lara, Patricia Fernández Santana y Melania Casimiro Suárez.
El equipo estuvo dirigido por las entrenadoras Paqui Romero Padrón y María Matos Quevedo, con el apoyo de los delegados Luis Gómez-Guillamon Arrabal y Raúl Soria Ranz.
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