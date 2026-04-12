Plata y bronce para el RC Naútico de Gran Canaria en el Nacional de la clase 29er de vela
Inés Martín-Urda, junto al cántabro Tomás Budiño, logra el subcampeonato, mientras que Jaime Lang-Lenton y Salvador Giles son terceros
Doble podio para los regatistas del RC Náutico de Gran Canaria en el Campeonato de España de la clase 29er de vela, celebrado en aguas de la bahía de la capital grancanaria con 24 regatistas inscritos. Inés Martín-Urda, junto al cántabro Tomás Budiño, lograba la medalla de plata, mientras que Jaime Lang-Lenton y Salvador Giles conseguían la de bronce. El título recaía en Francisco Truyols y Pablo Romero, del RC Náutico de Palma, después de 13 pruebas disputadas.
En la categoría femenina, el título de campeonas de España fue para Olívia Martínez García y Lucía Yllera Pazos, del Real Club Marítimo Santander, que firmaron una destacada actuación a lo largo del campeonato
A la entrega de premios asistieron el almirante comandante del Mando Naval de Canarias, Santiago de Colsa Trueba; el jefe del Arsenal de Las Palmas, Carlos María Garau Pérez-Crespo; el comodoro del RC Náutico de Gran Canaria, Gustavo del Castillo Palop; y el presidente de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria, David Pérez Ramboux.
El Campeonato fue organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Real Federación Canaria de Vela, y la Secretaría Nacional de la Clase 29er y estuvo patrocinado por Naviera Armas Trasmediterránea, por el Instituto Municipal de Deportes y por el área de deportes del Gobierno de Canarias.
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