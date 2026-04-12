Rivero y Santini conquistan la Monte Feliz – powered by Playitas Desafío La Titánica 2026
Los participantes se enfrentaron a rampas del más del 20% en una jornada que tuvo como protagonista el viento y la lluvia, lo que hizo la prueba aún más titánica
Monte Feliz – powered by Playitas Desafío La Titánica 2026 puso su broche final con una segunda y definitiva etapa que volvió a hacer honor a su nombre. La dureza del recorrido, sumada a unas condiciones meteorológicas especialmente adversas, con viento y lluvia durante buena parte de la jornada, terminaron por convertir esta edición en una de las más exigentes que se recuerdan.
La etapa arrancó desde el Auditorio de Agüimes, dando paso a un recorrido que condujo al pelotón dirección a Ingenio, y que contó finalmente con solamente dos tramos cronometrados por diferentes paisajes de la isla como La Atalaya, Alto de la Bodeguilla y La Asomada donde las rampas superaron el 20%, poniendo al límite a los participantes. Debido a las condiciones meteorológicas la organización decidió no llevar a cabo el último tramo cronometrado, por lo que los participantes fueron directamente a la meta en la Vega de San Mateo.
En la clasificación general final, Blas Rivero (1:28:46) se proclamó vencedor absoluto de Monte Feliz – powered by Playitas Desafío La Titánica 2026.Le acompañaron en el podio Edgar Clemente (1:2:02) y que cerró el top tres con Niklas Brantner (1:30:13).
En categoría femenina, la victoria fue para Michela Santini (1:48:13) que firmó una actuación sobresaliente para alzarse con el triunfo. El podio lo completaron Emma Vickman (2:08:13) y Mónica Alarcón (2:20:11).
En la entrega de premios estuvieron presentes el concejal de Deportes de San Mateo, Miguel Reyes; Maite Reta, subdirectora comercial Servatur; y Daniel González, gerente de DG Eventos.
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