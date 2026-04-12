El ‘Sanfer’ deja escapar el liderato en solitario

El San Fernando no pudo pasar del empate en su feudo del Eleuterio Valerón frente al Arucas (1-1). Con esta igualada, el equipo sureño dejaba pasar la oportunidad de ponerse como líder en solitario del grupo canario de Tercera RFEF, pues el Atlético Paso, primer clasificado con los mismos puntos que los de Maspalomas, también firmaba un reparto de puntos en su visita al Marino. Por su parte, la escuadra aruquense marca ahora la permanencia con un punto de ventaja sobre el Yaiza y el Herbania.

El Sanfer se mostró muy superior desde el inicio del encuentro, pero fueron los aruquense los que se adelantaron en una acción aislada. Tras el receso, el cuadro local intensificó su dominio, aunque solo pudo rescatar un empate.

Tras el tanteo inicial, el San Fernando fue llevando el peso del partido y generó las primeras acciones de peligro. La primera clara la tuvo Joni a los nueve minutos, con un golpeo que salió rozando la cruceta; después, Raúl Sosa colgó un balón que se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador por muy poco.

Pese al dominio local, el Arucas abrió el marcador en una acción aislada en el minuto 26, gracias a un lanzamiento certero de Yadam desde fuera del área. Tras el tanto, los de José Hernández se replegaron para contrarrestar los ataques del Sanfer, que pudo igualar mediante un testarazo de Jeremi ligeramente desviado.

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Con el 0-1 se llegó al intermedio y al regreso de vestuarios el San Fernando intensificó su dominio, volcándose sobre el marco visitante. Así, tras un primer intento lejano de Dani López repelido por Álvaro Robles, llegó el empate de Raúl Sosa a los seis minutos de la reanudación, culminando una acción colectiva. El equipo aruquense no mejoró tras el 1-1 y sufrió ante un rival volcado a por la remontada a lo largo de la segunda mitad. Las oportunidades más claras fueron para Pitu, al cabecear ligeramente desviado un centro lateral; y Pipa, que lanzó al travesaño desde la frontal. Pese a los múltiples intentos, el 1-1 fue definitivo.