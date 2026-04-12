El Telde no desiste y pasa el ‘farolillo rojo’al Tenisca

El Telde no arroja la toalla y sigue soñando con continuar la próxima temporada militando en el grupo canario de Tercera RFEF tras remontar en su feudo del Pablo Hernández en un duelo directo por la salvación contra el Tenisca, al que le cede el farolillo rojo de la clasificación y que se queda con pie y medio en Preferente (2-1). Los grancanarios están ahora a cinco puntos de Arucas, que es el conjunto que marca la permanencia.

El conjunto palmero se adelantó pronto y trató de contener los ataques del equipo teldense, que se estiró en el transcurso de la segunda parte hasta acabar dándole la vuelta a la situación en las postrimerías del choque.

Solo habían transcurrido dos minutos cuando Christian cortó un pase de Hugo sobre el meta Ale Medina para establecer el 0-1. Poco después, el propio delantero pudo hacer doblete al recoger un balón largo y plantarse solo en el área, pero el guardameta local detuvo el mano a mano.

El gol obligó al cuadro teldense a dar un paso al frente y el duelo se inclinó sobre el marco de un Tenisca que buscaba sus opciones a la contra. Sin nuevas oportunidades claras, a excepción de un centro de Álvaro que cortó Nawfal cuando Said se disponía a rematar, terminó la primera mitad.

El Telde siguió volcado en la reanudación, con Manu Alemán y Jorge Flores fallando dos acciones claras. Por su parte, Yeray no estuvo acertado para ampliar diferencias en un contragolpe. Ya en el minuto 82, Joel Zamora cazó un balón muerto tras un córner para hacer el 1-1.

Tras el empate, Anthony lanzó una falta junto a la cruceta, y en la réplica, Mauro batió a Medina, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Más tarde, la madera evitó dos veces la remontada local, repeliendo los intentos de Gabo y Pedro González; y al lado contrario del campo, Agoney disparó alto con todo a favor en la frontal del área chica.

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La remontada del Telde llegó finalmente en el minuto 89, gracias a un centro de Chiqui desde la derecha que Gabo cabeceó a la red en el segundo palo. A raíz del 2-1, el Tenisca se volcó a la desesperada y embotelló a su rival en el área, aunque la falta de acierto evitó que el resultado se volviese a alterar.