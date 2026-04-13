José Antonio Hermida regresa a la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike por quinta vez

José Antonio Hermida volverá a competir en la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike, confirmando su quinta participación en la prueba ciclista de Gran Canaria. El catalán, una de las grandes leyendas del mountain bike, regresa a la isla en la undécima edición de una carrera que le tiene entre sus participantes más ilustres.

El palmarés de Hermida habla por sí solo. Subcampeón olímpico en Atenas 2004 y campeón del mundo en Mount Sainte-Anne (Canadá, 2010), el embajador de la marca Merida acumula cinco participaciones en los Juegos Olímpicos —desde Sídney 2000 hasta Río 2016— con un diploma adicional en la capital australiana y otro en Londres 2012. A sus dos grandes títulos individuales se suman tres oros mundiales por relevos (1999, 2000 y 2005), dos bronces individuales en campeonatos del mundo y tres oros continentales europeos. Un total de 14 medallas entre citas mundiales y continentales que lo consolidan como uno de los ciclistas de montaña más laureados del deporte español.

Su trayectoria ha sido reconocida institucionalmente con la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo (2006) y la Medalla de Oro de la misma distinción en 2016, ambas otorgadas por el Consejo Superior de Deportes. Más de 20 años en la élite mundial completan el perfil de un deportista que sigue siendo referencia en el circuito internacional.

El regreso de Hermida se produce en una edición especialmente relevante para la prueba. La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike afronta su decimoprimera edición con importantes novedades en el formato Half, que incorpora nuevos recorridos adaptados para quienes buscan una experiencia de cuatro etapas con menor exigencia acumulada. La competición mantiene su condición de puntuable para la UCI dentro de la categoría S2 por etapas de cross-country marathon, por cuarto año consecutivo.

Hermida no será el único nombre de peso en la salida. El campo élite confirma la presencia de Tessa Kortekaas y Hans Becking, campeones de la pasada edición, junto a Luis Ángel Maté, segundo el año pasado y poseedor de cuatro podios en Gran Canaria, además de los ciclistas locales Blas Rivero y Néstor Rodríguez.

Las inscripciones siguen abiertas en www.transgrancanariabike.com, con opciones desde el formato All Stages hasta etapas individuales, paquetes de tres días o la modalidad de fin de semana. La organización ofrece también alojamiento a precio reducido con Dunas Hotels & Resorts.

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La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. La prueba recibe el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. La carrera también cuenta con el respaldo de Universidad Fernando Pessoa Canarias, 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Emicela, Pepsi, Aguas de Teror, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.