¡La emoción del voleibol se vive en directo! LA PROVINCIA sortea 60 entradas dobles para una cita decisiva

El mejor voleibol nacional aterriza con toda su fuerza en Gran Canaria y LA PROVINCIA vuelve a apostar por el deporte canario y quiere que lo vivas desde dentro. Por eso, ponemos en juego 60 entradas dobles para que disfrutes de un partidazo correspondiente a los Cuartos de Final de la Superliga Masculina de Voleibol, donde el Club Voleibol Guaguas se medirá al potente Unicaja Costa de Almería.

El encuentro se disputará el viernes 17 de abril de 2026 a las 19:00 horas en el emblemático Gran Canaria Arena, en un ambiente que promete ser eléctrico. Y hay más: en caso de que la eliminatoria necesite un tercer partido, las mismas entradas serán válidas para el domingo 19 de abril a las 17:00 horas, dando una segunda oportunidad para disfrutar del espectáculo.

🔥 Un momento decisivo que necesita a la afición

El Club Voleibol Guaguas llega a este tramo crucial de la temporada con ambición, carácter y el objetivo claro de seguir avanzando hacia el título. Tras una campaña sólida, el equipo se enfrenta ahora a uno de los rivales más exigentes del campeonato en una eliminatoria que puede marcar el rumbo de la temporada. En este tipo de partidos, cada punto cuenta… y cada voz en la grada también.

Por eso, la afición juega un papel fundamental. El calor del público, la presión desde las gradas y el aliento constante pueden ser el impulso definitivo que lleve al equipo a la victoria. Es el momento de llenar el pabellón, de vestir los colores y de demostrar que Gran Canaria es una fortaleza inexpugnable.

Datos del encuentro:

📅 Viernes, 17 de abril – CV Guaguas vs. Unicaja Costa de Almería (Superliga Masculina de Voleibol)

🕜19:00 h

🏟️ Lugar: Gran Canaria Arena

Un gran regalo para la afición

Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏐 Entradas para el gran partido (60 dobles).

💛 Un ambiente vibrante, con la afición grancanaria volcada con su equipo.

🔥 Voleibol de primer nivel del campeonato nacional.

La Superliga Masculina de Voleibol late en la cancha, la pelota rebota en el aire... y LA PROVINCIA pone las entradas.

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo:

Asegúrate de estar registrado en laprovincia.es: Si aún no estás registrado, hazlo ahora mismo. ¡Es gratis y solo te tomará unos minutos! Completa el formulario: Lee y acepta las bases y completa el formulario con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo y ahora es solo cruzar los dedos.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Al mediodía del mismo viernes 17 de abril realizaremos el sorteo de entradas para el partido y contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores, quienes podrán disfrutar de este emocionante partido en vivo.

¡Ojo!👀 Recuerda actualizar tus datos de contacto (teléfono móvil y email) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los ganadores. Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado.

¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor equipo! 🏐🎉