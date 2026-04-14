Club La Santa dejará de organizar el IRONMAN Lanzarote a partir de 2027 tras más de tres décadas de colaboración

El complejo deportivo Club La Santa y la organización IRONMAN han anunciado el final de una colaboración que ha marcado el deporte en Canarias durante más de tres décadas. A partir de 2027, el emblemático centro lanzaroteño dejará de encargarse de la organización y de dar nombre a una de las pruebas más reconocidas del calendario internacional de triatlón: Club La Santa Ironman Lanzarote.

La decisión pone fin a una relación iniciada en 1992, cuando se celebró la primera edición del IRONMAN Lanzarote. Desde entonces, la prueba se ha consolidado como una de las más exigentes y prestigiosas del circuito mundial, atrayendo a miles de deportistas cada año.

Más de 30 años impulsando el triatlón en Canarias

Durante este tiempo, Club La Santa ha desempeñado un papel clave en el desarrollo y crecimiento del evento. Según los datos facilitados, más de 50.000 atletas han participado en la prueba desde sus inicios, contribuyendo a posicionar a Lanzarote como un referente internacional del deporte de resistencia.

La colaboración entre ambas entidades no solo ha tenido impacto en el ámbito deportivo, sino también en el turístico y económico. El triatlón ha servido como escaparate global de la isla, reforzando su imagen como destino ideal para el entrenamiento y la competición al aire libre.

Un triatleta en el Ironman Lanzarote 2025 en el Mirador del Río, en Haría, en el norte de Lanzarote / Club La Santa

Una prueba mítica por su dureza y belleza

El IRONMAN Lanzarote está considerado una de las pruebas más duras del mundo dentro de esta disciplina. Su recorrido combina exigencia física con paisajes únicos, lo que lo convierte en una cita imprescindible para muchos triatletas.

La competición comienza con un segmento de natación en aguas abiertas en Playa Grande, en Puerto del Carmen. A continuación, los participantes afrontan un exigente tramo ciclista que atraviesa enclaves tan singulares como el Parque Nacional de Timanfaya o la zona vitivinícola de La Geria, caracterizada por su paisaje volcánico.

El recorrido se completa con una maratón a pie por el paseo marítimo, donde el ambiente festivo acompaña a los deportistas en los últimos kilómetros. Todo ello, con el añadido de los habituales vientos alisios de la isla, que incrementan la dificultad de la prueba.

El Ironman de Lanzarote 2025, en imágenes / Adriel Perdomo / EFE

Grandes nombres del triatlón internacional

A lo largo de su historia, el IRONMAN Lanzarote ha contado con la participación de algunos de los mejores triatletas del mundo. Entre ellos destacan la británica Lucy Charles-Barclay, que debutó en esta prueba en 2016 y logró la victoria en 2017 y 2025, o el alemán Jan Frodeno, campeón del mundo que también compitió en la isla en 2016.

Estas participaciones han contribuido a reforzar el prestigio internacional de la prueba y a consolidar su reputación dentro del circuito IRONMAN.

Agradecimientos y reconocimiento institucional

Fabio Cabrera, director del Club La Santa IRONMAN Lanzarote, destaca el papel de las instituciones públicas y entidades que han hecho posible el evento durante todos estos años. Entre ellas figuran el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, así como los ayuntamientos de los siete municipios de la isla.

También se ha reconocido la labor de cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, voluntariado y personal técnico, cuya implicación ha sido fundamental para el desarrollo de cada edición.

El Ironman de Lanzarote 2025, en imágenes / Adriel Perdomo / EFE

Un legado que continuará más allá de 2027

Aunque Club La Santa dejará de organizar el evento, ambas partes han subrayado que el vínculo creado durante estos años no desaparece por completo. De hecho, no se descartan futuras colaboraciones entre las dos entidades.

Desde IRONMAN han destacado su intención de mantener y reforzar el legado construido en Lanzarote, garantizando la continuidad de la prueba y la calidad de la experiencia para los atletas. No en vano, se trata del IRONMAN más antiguo de Europa, un elemento clave dentro del circuito internacional.

El Ironman de Lanzarote 2025, en imágenes / Adriel Perdomo / EFE

El futuro de Club La Santa como referente deportivo

Por su parte, Club La Santa ha reafirmado su compromiso con la promoción del deporte y el turismo activo en la isla. El complejo continuará organizando eventos de ámbito nacional e internacional, muchos de ellos ya consolidados en el calendario deportivo.

Entre estas competiciones destacan:

El Club La Santa Volcano Triathlon, considerado el triatlón más antiguo de España

La Vuelta Ciclista a Lanzarote

La 4 Stage MTB Race Lanzarote

La Lanzarote International Running Challenge

Estos eventos contribuyen a mantener el posicionamiento de Lanzarote como destino de referencia para el deporte, tanto amateur como profesional.

Próximos pasos y edición de 2027

Por el momento, no se han dado a conocer todos los detalles sobre cómo se organizará el IRONMAN Lanzarote a partir de 2027. La organización ha anunciado que próximamente se publicará información adicional, incluyendo las fechas de inscripción para esa edición.

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Lo que sí está claro es que el evento seguirá celebrándose en la isla, manteniendo su esencia y su atractivo internacional.