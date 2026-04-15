Alcorac Caballero, listo para el K-1 World Max

Objetivo: Japón. Alcorac Caballero ya está listo para su siguiente reto. El peleador grancanario formará parte, el sábado 16 de mayo en el Gran Canaria Arena, de uno de los tres eventos más importantes del mundo del kickboxing al participar en el K-1 World Max, que tiene el aliciente de contar con billete para la fase final de esta cita, que se va a celebrar en territorio nipón el 29 de diciembre de este año.

Organizado por el prestigioso circuito global K-1, este evento convierte a la Isla en una de las ocho sedes de los cuartos de final, junto a Australia, Rusia, Rumanía, Países Bajos, Grecia, Italia y Brasil, y la consolida como el principal epicentro mundial del kickboxing.

En este caso, el rival del insular saldrá de un sorteo en el que se puede cruzar con el vasco Sergio Dinamita Sánchez, el galo Alan Leveque y el luso Fabio Veiga. Los cuatro kickboxers se medirán en unas semifinales y una final que decidirán quién se clasificará para la final de Japón.

Además del torneo principal, el evento contará con más combates adicionales que completarán una velada diseñada para ofrecer el mayor de los espectáculos: seis superfights internacionales y el programa Road to K-1 con 30 competidores amateur.

«La promotora K-1, con sede, es la más importante del mundo. Tanto es así que llenan estadios de fútbol para ver todas las veladas de kickboxing que celebran, es como la NBA de este deporte. Cuando nos confirmaron que nos daban este evento tuve claro que el mejor sitio para albergarlo era Gran Canaria. Estamos hablando de un show sin parangón, una cita de gran nivel, la mejor de Europa y una de las más importantes del planeta», explicó al detalle Jesús Egía, el presidente de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai.

En relación a los competidores, la máxima autoridad del órgano federativo señaló que «el nivel de los deportistas es extraordinario, con cuatro números uno que están a la altura del torneo. Será un gran espectáculo con unas grandísimas semifinales y espero que los dos españoles se vean las caras en el combate final. Sergio Sánchez es un súper campeón, mientras que Alcorac es otro gran luchador que ha ganado títulos europeos y mundiales. Su presencia le va a dar buen empujón al público para que asistan. Que gane el mejor, pero espero que sea un español».

Un evento nunca antes visto

Noticias relacionadas

La celebración de este evento en Gran Canaria va a reforzar del todo la proyección internacional de la Isla como destino para grandes acontecimientos deportivos y consolida su fuerza organizativa y atractivo turístico. «Jamás hemos tenido un acontecimiento así en España y es un paso muy grande a nivel organizativo, publicitario, hotelero y deportivo para volver a demostrar que en España tenemos la capacidad para poder albergar cualquier tipo de evento, algo que se reflejará en un mayor número de practicantes y un exitazo total el próximo 16 de mayo cuando llegue el turno de los peleadores de saltar a escena», apostilló el máximo responsable nacional. n