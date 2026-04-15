Cristina Iglesias, campeona del mundo Techno 293, lidera el éxito de la vela canaria junto a Martina Bárbara Tor

La regatista canaria Cristina Iglesias Rubio se proclamó campeona del mundo de la clase Techno 293 en categoría sub-15, en el campeonato celebrado en Turquía, que concluyó el pasado 5 de abril. Iglesias firmó una actuación sobresaliente a lo largo de toda la competición, consolidando un palmarés excepcional pese a su juventud.

Por su parte, su compañera Martina Bárbara Tor se colgó la medalla de plata en la clase Techno Plus sub-19, confirmando su progresión en la élite internacional. La regatista ya se había proclamado campeona de Europa en categoría sub-17 el pasado año y fue subcampeona del mundo en 2024, en Hungría.

Este nuevo éxito llega en la antesala del Campeonato de España de la modalidad, que se disputará en la Isla de La Palma del 29 de abril al 3 de mayo. Ambas regatistas competirán este próximo fin de semana en el Campeonato de Canarias de Techno 293, Techno Plus e IQ Foil, prueba clasificatoria para la cita nacional.

En el acto de recepción estuvieron presentes los familiares de las deportistas, el presidente del RCNGC, Pity Sánchez, el comodoro de la entidad, Gustavo del Castillo, el director náutico, Luis García-Tuñón, el director deportivo, Alejandro Cabrera, así como sus entrenadores, Isidro Henríquez y José María Martínez. Henríquez, además de entrenador de Martina y Cristina, es el seleccionador nacional de la clase.

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Durante el homenaje, Pity Sánchez hizo entrega a Cristina Iglesias de la insignia de oro del Club, la máxima distinción institucional, reservada a regatistas, socios y personalidades destacadas por sus logros deportivos, especialmente en el ámbito internacional.