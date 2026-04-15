Rally Islas Canarias 2026: recorrido, cambios en los tramos, horario y claves de la 50ª edición

El Rally Islas Canarias afrontará la próxima semana su 50ª edición con un itinerario retocado y una novedad relevante en su estructura: por primera vez tendrá cuatro jornadas de competición. La prueba, integrada este año en el Campeonato del Mundo de Rallys, se disputará entre el jueves 23 y el domingo 26 de marzo, y llegará marcada por las modificaciones introducidas en la etapa del viernes a raíz de los efectos de la reciente borrasca Therese en distintos puntos de Gran Canaria.

La organización ha rehecho esa primera jornada completa sin alterar la base del recorrido. Se mantiene el formato de tres tramos a doble pasada, aunque con cambios importantes respecto al plan inicial. El objetivo ha sido adaptar la carrera al estado de varias carreteras y preservar un trazado viable tanto desde el punto de vista deportivo como en la operativa de equipos y aficionados.

El jueves servirá de arranque a la competición con el shakedown de Santa Brígida, de 6,26 kilómetros, antes del primer tramo espectáculo en Las Palmas de Gran Canaria. Esa especial urbana en la capital grancanaria será una de las novedades de esta edición, ya que incluirá por primera vez en España una súper especial en el interior de un estadio de fútbol.

Cambios en el recorrido

El viernes abrirá la competición en carretera con Valleseco-Artenara, cuyo punto de salida ha sido desplazado respecto al diseño inicial y que además amplía su recorrido en la parte final. Después llegará Tejeda-San Mateo, la especial más larga del día y una de las llamadas a marcar diferencias desde el inicio. El recorrido se completará con Mogán-La Aldea, que pasa a disputarse en sentido inverso al previsto originalmente, lo que lo convierte en un tramo nuevo para los equipos del Mundial.

Mapa de tramos del Rally Islas Canarias 2026. / LP/DLP

Ese reajuste concentra buena parte del interés deportivo de la primera etapa completa. El viernes cambia sobre el papel, pero también en su lectura de carrera. El itinerario pierde continuidad con el diseño presentado en febrero y obliga a empezar con menos referencias de las previstas en una prueba en la que la precisión suele tener más peso que en otros escenarios del campeonato.

El parque de asistencia volverá a instalarse en Siete Palmas, junto al Estadio de Gran Canaria, que concentrará buena parte de la actividad técnica y operativa durante la semana. Ese mismo recinto acogerá además dos tramos superespeciales, el jueves 23 a las 18.05 horas y el viernes 24 a las 19.45, por lo que la capital volverá a ocupar un lugar central en el arranque del rally.

Tramos más destacados

A partir de ahí, el recorrido del fin de semana se mantiene sin cambios respecto al esquema ya conocido. El sábado reunirá algunos de los tramos más destacados de esta edición, con Moya-Gáldar como especial más larga del rally, además de Maspalomas y Arucas-Firgas-Teror. Será la jornada de mayor carga competitiva y, en principio, la que ordene la clasificación antes del cierre.

El domingo quedará reservado para la resolución de la prueba con dos tramos inéditos para los equipos: Ingenio-Telde-Valsequillo y Santa Lucía-Agüimes. Este último ejercerá además de Wolf Power Stage, de modo que cerrará el rally con puntos extra en juego y margen para alterar la clasificación hasta el final.

La presentación, el jueves 16 en el Alfredo Kraus

La semana del rally tendrá también actos previos en Las Palmas de Gran Canaria. La plaza de Santa Ana acogerá el miércoles 22 una actividad promocional con presencia de varios de los pilotos participantes.

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Pero antes, el Rally Islas Canarias celebrará el jueves 16 su presentación oficial en el Auditorio Alfredo Kraus. El acto comenzará a las 17.00 horas con una firma de autógrafos de antiguos vencedores de la prueba. A las 17.40 se proyectará un avance del documental producido por Televisión Canaria sobre los 50 años del rally. A las 18.30 está previsto un coloquio con ganadores de ediciones anteriores y, a las 19.00, arrancará la presentación del 2026 WRC Rally Islas Canarias-Rally de España.