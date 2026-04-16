El Guaguas, sin margen de error ante el Unicaja Almería

Final en toda regla para el CV Guaguas en la Superliga Masculina de voleibol, quizás demasiado temprano para el vigente campeón. Tras perder el primer duelo de la serie de cuartos de final en el feudo del Unicaja Almería por 3-2 el pasado fin de semana, los amarillos, primeros en la fase regular, no tienen margen de error en el segundo episodio de la eliminatoria contra los andaluces hoy (19.00 horas) en el Gran Canaria Arena. Ganar o ganar para forzar un tercer y definitivo encuentro el domingo en el mismo escenario y en idéntico horario.

A pesar de lo delicado de la situación, confianza máxima en el vestuario de un escuadra que en la presente campaña ha salido reforzado en choques importantes, sobre en la Champions, donde vendió cara su eliminación en los cuartos de final ante el Perugia, el campeón de Europa y del mundo.

«Tenemos que salir desde el primer punto con mucha energía, hacer nuestro juego y apoyarnos en nuestro público», arengan desde el vestuario isleño. «Esto es playoff, en casa va a ser otra historia», proclamaba Augusto Colito, jugador internacional español del conjunto grancanario.

Pese al desgaste acumulado, el plantel confía en volver a recuperar el carácter competitivo que ha exhibido durante todo el curso, finalizando como líder de la temporada regular, lo que ahora le permite contar con el factor cancha a favor en estas eliminatorias.

Enfrente, un Unicaja Costa de Almería, octavo al término de la primera fase liguera, del que no hay que fiarse en absoluto, y que ya demostraba su potencial en el primer choque de esta eliminatoria de cuartos. El equipo almeriense se planta en Gran Canaria con la moral reforzada tras esa victoria en el duelo inaugural de este cruce y con la intención de cerrar su pase a semifinales por la vía rápida sin tener que esperar al domingo.

El amarillo Colito resalta que el golpe de perder en Almería dolió, «pero ya forma parte del pasado». «Ese mal momento dura lo que dura, el mismo día o hasta el siguiente; el deporte es así, hay que resetear rápido para seguir adelante», afirmó el caboverdiano, quien añade que «el grupo está unido y con la convicción de revertir la situación y darle la vuelta a esta eliminatoria».

Intensidad, ritmo y aprovechar el apoyo de la afición. Esa es la fórmula a la que apela Colito para derrotar esta tarde al Unicaja: «Tenemos que salir desde el primer punto con mucha energía, hacer nuestro juego y apoyarnos en nuestro público. El campo, la red y el balón son los mismos para todos. Esto se lo lleva el que mejor juegue y el que más lo quiera».

Está convencido el internacional por España de que el Guaguas cuenta con argumentos suficientes para forzar el tercer partido y pasar a la semifinales.