El Heidelberg Volkswagen, a un paso de otra final histórica en la Liga Iberdrola

El Heidelberg Volkswagen está a solo un paso de volver a hacer historia en la Liga Iberdrola de Voleibol. El conjunto grancanario afronta este viernes un duelo decisivo ante el Tenerife Libby's La Laguna con el objetivo de sellar su clasificación para la que sería su segunda final consecutiva.

La cita será a las 18:00 horas en el Pabellón Miguel Solaesa, donde se espera un ambiente de auténtica final, con las gradas llenas y volcadas con el equipo local.

Un paso decisivo hacia la historia

El equipo dirigido por David Gil llega con ventaja tras imponerse en el partido de ida en Tenerife por un ajustado 2-3. Un triunfo trabajado que permitió a las grancanarias adelantarse en la eliminatoria y colocarse en una posición privilegiada.

Aquel encuentro dejó claro el carácter competitivo del Heidelberg Volkswagen, capaz de sobreponerse a un marcador adverso (2-1) para terminar llevándose el choque con solvencia en los momentos clave.

Ahora, el objetivo es claro: ganar en casa y evitar el tercer partido, que sería necesario en caso de derrota y que también se disputaría en el Miguel Solaesa.

Confianza en el trabajo colectivo

Uno de los aspectos más destacados del primer duelo fue el rendimiento coral del equipo. Hasta cinco jugadoras superaron la barrera de los 12 puntos, evidenciando la profundidad de la plantilla.

Además, el trabajo en la dirección de juego fue clave, con una sólida actuación en la construcción ofensiva que permitió mantener el equilibrio en los momentos de máxima tensión.

David Gil: “Estamos esperanzados”

El técnico del Heidelberg Volkswagen no oculta la ilusión del vestuario ante la posibilidad de repetir presencia en la final. “Estamos esperanzados en conseguir la segunda victoria”, aseguró David Gil en la previa.

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El entrenador destacó la importancia de mantener la concentración y reproducir los aspectos que funcionaron en el primer encuentro, especialmente el bloqueo, la defensa y el saque, fundamentales para frenar a un rival exigente como el conjunto tinerfeño.