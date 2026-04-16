Morales & Cabrera lleva a la leyenda del Dakar Pedro Peñate y a Fátima Toledo al WRC en un proyecto histórico para Canarias

Las instalaciones de Repuestos Morales & Cabrera, en El Goro, acogieron este miércoles la presentación oficial del nuevo desafío de Expedición Canarias Dakar. Ante autoridades, patrocinadores y medios de comunicación, el equipo desveló la imagen del vehículo con el que dará el salto al asfalto del Campeonato del Mundo de Rallies con motivo del WRC Rally Islas Canarias.

Este nuevo paso en la trayectoria del proyecto ha sido posible gracias al respaldo de Repuestos Morales & Cabrera, socio estratégico y uno de los principales impulsores de la iniciativa. Rodrigo, en representación de la empresa, ejerció como anfitrión del acto y subrayó la relevancia del momento para la compañía. “Para toda la familia que formamos Morales & Cabrera es un orgullo inmenso formar parte de este hito y dar el salto al Mundial de Rallies. Siempre nos ha gustado apoyar el talento de nuestra tierra, y ver a Pedro y a Fátima llevando nuestro nombre en el escaparate del WRC es algo que nos hace muchísima ilusión. Solo nos queda desearles la mayor de las suertes en el asfalto”, señaló.

Tras firmar un Dakar 2026 histórico, en el que se convirtió en el primer piloto español en competir y finalizar en todas las categorías del Rally Dakar, Pedro Peñate suma ahora un nuevo hito a su trayectoria al convertirse en el primer valsequillero en disputar una prueba del WRC. “Cambiar la arena del Dakar por el asfalto del Mundial es un reto radical y apasionante. Estamos aquí gracias al empuje de Morales & Cabrera y a la invitación de Sández Competición. Para nosotros, competir en casa, ante nuestra afición, es la mejor manera de seguir dando visibilidad a nuestro talento, recompensar a quienes nos apoyan y seguir potenciando nuestro gran objetivo: el Dakar 2027”, afirmó el piloto grancanario.

Peñate y Fátima Toledo competirán en las Bodas de Oro del WRC Rally Islas Canarias al volante de un Renault Clio Rally5, en un proyecto que supone un triple hito deportivo para el automovilismo canario y que refuerza el camino del equipo hacia su gran objetivo de futuro: el Dakar 2027.

En esta nueva aventura, Pedro Peñate estará acompañado por Fátima Toledo, una alianza con la que Expedición Canarias Dakar refuerza su apuesta por la igualdad en el automovilismo y por la proyección del talento local. La copiloto volverá a romper barreras al convertirse en la primera mujer de La Palma en participar en una prueba del WRC. “Es un sueño hecho realidad y la recompensa a muchísimo trabajo. Hacer historia como la primera mujer palmera en un Mundial es un orgullo y una responsabilidad preciosa. Espero que este paso sirva para inspirar a más mujeres que vienen pisando fuerte en el motor canario. Afronto este reto con toda la ilusión del mundo, y hacerlo junto a una leyenda como Pedro lo hace aún más especial”, destacó.

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El acto contó también con respaldo institucional. El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Atta, quiso acompañar a su vecino en una jornada especialmente significativa y puso en valor su trayectoria deportiva. “Pedro Peñate es un ejemplo absoluto de constancia y superación para todo Valsequillo. Ver cómo sigue rompiendo barreras y se convierte ahora en el primer valsequillero de la historia en competir en la élite del automovilismo mundial, llevando el nombre de nuestro municipio al WRC, es un orgullo tremendo para todos nosotros”, apuntó.