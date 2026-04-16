El Rally Islas Canarias conmemora su 50 aniversario rindiendo tributo a sus grandes leyendas

La fiesta mundial del motor ya arranca en Gran Canaria. El Rally Islas Canarias dio su pistoletazo de salida con una presentación que evocó a su pasado y que mira de forma clara al futuro, después de haber alcanzado la categoría de WRC. El Auditorio Alfredo Krauss acogió la bienvenida a una prueba bastante esperada en el calendario deportivo insular, que congrega a muchos aficionados y que en este 2026 cumplirá su 50 aniversario gozando de una salud envidiable.

La tarde se inició con una larga cola de muchísimos aficionados que se acercaron hasta el recinto situado en Las Canteras para poder fotografiarse y lograr el autógrafo de varios de los pilotos campeones del rally como, por ejemplo, Miguel Ángel Fuster, Chus Puras, Miguel Campos o Pepe López, entre otros. Posteriormente, se llevó a cabo la proyección de un segmento de un documental especial elaborado por Televisión Canaria que se titula ‘Pasión Mundial’, donde se repasa la evolución de la prueba contada por sus protagonistas. Luego, se dio paso a unas palabras de los campeones presentes, siendo Luis Monzón, Merdardo Pérez y José Mari Ponce los más vitoreados.

Una prueba de máximo nivel

Una vez finalizado el coloquio de los pilotos de la sala, llegó la hora de presentar los distintos tramos de la prueba, que recorre casi todos los municipios de la Isla para hacer un pequeño a la historia del propio rally. En ese sentido, destaca la etapa Agüimes-Santa Lucía, ya que contará con una bonificación especial. En total, todos los pilotos recorrerán más de 300 kilómetros. Esta, que será la quinta prueba del Mundial, con un total de 60 inscritos entre los que sobresalen dos pilotos del equipo de Toyota: el nueve veces campeón del mundo, el francés Sebastian Ogier, y el japonés Takamoto Katsuta, el líder actual del WRC.

En cuanto a los canarios, hay que reseñar la presencia de uno de los grandes conductores de este momento en el archipiélago, el tinerfeño Enrique Cruz, en la categoría de Rally 2, y del lanzaroteño Raúl Hernández en la de Rally 3.

En busca de la excelencia

En el momento de los discursos de las autoridades, Manuel Aviñó, el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, no dudó en señalar las excelencias de las carreteras isleñas, no dudó en pregonar a la organización del Islas Canarias un deseo de cara a la edición que arranca la semana que viene: que consiga el galardón de la mejor prueba del Mundial. «El año pasado fue el Rally de Paraguay el que se llevó el trofeo al mejor del campeonato del mundo, pero este año espero poder darles a ustedes ese premio», destacó el mandatario a las puertas de la gran cita del motor en la Isla.