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Aplazada la regata inaugural de la temporada de Vela Latina Canaria por condiciones meteorológicas

El Concurso Apertura Autoridad Portuaria - Fundación Puertos de Las Palmas se disputará finalmente el 25 de abril y el Campeonato Aguas de Teror arrancará el domingo 26

Aplazada la regata inaugural de la temporada de Vela Latina Canaria por condiciones meteorológicas

Aplazada la regata inaugural de la temporada de Vela Latina Canaria por condiciones meteorológicas / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

La Federación de Vela Latina Canaria de Botes ha aplazado la regata prevista para este sábado, 18 de abril, correspondiente al Concurso de Apertura Autoridad Portuaria-Fundación Puertos de Las Palmas, ante unas condiciones meteorológicas que no garantizan su celebración en condiciones adecuadas.

La decisión, adoptada por la propia Federación como entidad organizadora, responde a la previsión de viento flojo y de componente sur, un escenario que no se ajusta a los parámetros reglamentarios de la Vela Latina Canaria y que compromete tanto la seguridad como el normal desarrollo de la prueba.

La situación ya había sido analizada este jueves por la Junta de Gobierno, reunida de urgencia para seguir la evolución de los partes meteorológicos. Entonces se dejó abierta la posibilidad del aplazamiento y se anunció que la decisión definitiva se tomaría al mediodía del viernes, con el objetivo de no alterar innecesariamente la planificación de los equipos.

Nuevas fechas para el arranque de la temporada

En aplicación de la Regla 42 de las Instrucciones Generales de Regata, la Federación ha reordenado el calendario de inicio de la temporada 2026.

El Concurso de Apertura Autoridad Portuaria-Fundación Puertos de Las Palmas se celebrará finalmente el sábado 25 de abril a las 17:00 horas. Por su parte, el Campeonato Aguas de Teror arrancará el domingo 26 de abril a las 12:00 horas con la disputa de su primera jornada.

Este ajuste permitirá mantener la estructura del calendario aprobado recientemente por la Asamblea General y, al mismo tiempo, asegurar que las competiciones se celebren en las mejores condiciones posibles para la navegación.

Seguridad y nivel competitivo

La Federación, presidida por Manolo Farías, subraya que el aplazamiento responde a un criterio de responsabilidad, con el objetivo de preservar la seguridad de las tripulaciones y garantizar el nivel competitivo de las regatas, dos aspectos esenciales en la Vela Latina Canaria.

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De este modo, la flota botera tendrá que esperar una semana más para el inicio oficial de la temporada, que arrancará con una doble cita en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

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