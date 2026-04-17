El Gobierno de Canarias distingue a José Juan Arencibia con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo por su impulso al fútbol base

El Gobierno de Canarias reconoce la trayectoria de José Juan Arencibia con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo. Con más de tres décadas de vinculación al fútbol canario, el actual presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha impulsado el deporte base, fortalecido la estructura federativa en la provincia y promovido iniciativas sociales como la creación de la Fundación.

El galardón distingue su contribución al desarrollo del deporte en el archipiélago y su papel como referente en la promoción de los valores asociados a la práctica deportiva.

El Gobierno de Canarias ha hecho entrega este miércoles de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Canarias a José Juan Arencibia Alemán, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, en un acto institucional en el que se ha reconocido su dilatada trayectoria y su aportación al desarrollo del deporte en el archipiélago.

La distinción fue entregada en presencia del vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, y del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, en representación de un Gobierno que continúa poniendo en valor el papel del deporte como elemento de cohesión social y desarrollo colectivo.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, indicó que la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Canarias "no es solo un símbolo, sino el reflejo del agradecimiento de toda una comunidad a quienes, con esfuerzo silencioso y constante, han contribuido a hacer del deporte un pilar fundamental de nuestra sociedad.

Si hay una trayectoria que encarna ese espíritu a la perfección es la de José Juan Arencibia Alemán, un ejemplo de lo que significa trabajar por el bien común sin buscar protagonismo, con la constancia de quien cree profundamente en lo que hace y con la humildad de quien sabe que los grandes logros, como sucede en cualquier equipo de fútbol, son siempre colectivos.

El jurado ha querido reconocerle, con este galardón, una forma de entender el deporte con esfuerzo, respeto y compromiso hacia los demás".

Por su parte, el consejero Poli Suárez destacó que "hablar de José Juan Arencibia es hablar de una vida entregada al deporte y a las personas", y añadió que "su trayectoria está llena de trabajo silencioso y de compromiso con el fútbol base, donde realmente se construye el futuro".

Asimismo, subrayó que "este reconocimiento nace del cariño y del respeto de toda una comunidad que ha crecido a su lado dentro y fuera de los campos".

José Juan Arencibia expresó su profundo agradecimiento por la Medalla de Oro de Canarias al Mérito Deportivo, una distinción que recibió “con mucho orgullo y responsabilidad”.

Subrayó que este reconocimiento es también un homenaje al apoyo constante de su familia, amigos y equipo de trabajo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, así como a las instituciones que han respaldado su trayectoria, en especial al Gobierno de Canarias.

Asimismo, destacó que lleva más de 31 años vinculado al deporte y que ahora quiere devolver al deporte canario parte de lo recibido a lo largo de su carrera a través de la FIFLP y de la Fundación, poniendo en valor la labor social orientada a facilitar que niños y niñas puedan practicar deporte en mejores condiciones, convencido de que esa tarea contribuye de forma directa al bienestar de la sociedad.

El acto sirvió así para reconocer públicamente una trayectoria marcada por la constancia y el compromiso con el fútbol canario, especialmente en el ámbito del deporte base, donde José Juan Arencibia ha desarrollado gran parte de su labor.

Su vinculación con el fútbol comenzó desde muy joven, compatibilizando su formación académica con su pasión por este deporte, y con el paso de los años fue asumiendo responsabilidades organizativas hasta convertirse en una figura clave dentro de la estructura federativa.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado un papel determinante en la modernización y consolidación del fútbol en la provincia de Las Palmas, impulsando iniciativas orientadas a fortalecer las competiciones insulares, mejorar la organización de los clubes y promover la participación de jóvenes en el deporte.

En esta línea, destaca también la creación de la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, concebida como una herramienta para reforzar el papel social del deporte y acercarlo a distintos colectivos, especialmente a través de iniciativas educativas y de integración.

Su perfil, marcado por la discreción y el trabajo constante, ha sido ampliamente reconocido dentro del ámbito deportivo por su capacidad para generar consenso y construir proyectos colectivos.

Bajo su presidencia, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha experimentado una etapa de estabilidad y crecimiento, reforzando su papel como entidad vertebradora del fútbol en las islas orientales y contribuyendo a la proyección del deporte canario tanto a nivel nacional como internacional.

Su gestión ha estado vinculada a la defensa del fútbol modesto, al impulso del deporte femenino y al fortalecimiento de las estructuras de base, elementos clave para garantizar el futuro del deporte en el archipiélago.

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Al acto acudieron también, entre otras autoridades regionales, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata; el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández.