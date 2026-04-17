El Heidelberg Volkswagen jugará la final de la Liga Iberdrola

Lo hicieron, ni perdiendo 0 a 2 bajaron los brazos las chicas del Heidelberg Volkswagen, y, tras una remontada épica, lograron la clasificación para la final de la Liga Iberdrola 25-26, al imponerse por 3 a 2 al CV Haris, con parciales de 22-25, 26-28, 25-23, 25-22 y 15-10.

Esta final, que no conoce rival aún, comenzará el próximo domingo 26 de abril en el Pabellón Miguel Solaesa, a partir de las 12:30 horas.

No comenzó bien el partido para el conjunto de David Gil que veía como el equipo tinerfeño resistía el buen comienzo de las grancanarias con una muy inspirada Cara McKenzie y lograba ponerse con un peligroso 11 a 15. Reaccionaban las locales y lograban empatar a 18, aunque, una nueva racha de las tinerfeñas hacían pedir el primer tiempo a gil con el 18 a 21. De poco servía, ya que finalmente el Haris se imponía 22 a 25 y ponía el 0 a 1 en el marcador.

Salieron enchufadísimas las locales en el segundo set y, con el empuje de su afición, lograban ponerse con un esperanzador 10 a 6 a su favor. Las de Ricardo Lemos lograban volver a empatar el partido y, de ahí al 20 a 20, ventajas siempre del Heidelberg, aunque nunca superiores a 2 puntos. Fue en ese momento cuando el Haris logró ponerse por delante, llegando a tener un 22 a 24 que parecía definitivo. Lejos de rendirse, las locales sacaban lo mejor de su juego y tuvieron hasta dos bolas de set, pero finalmente fueron las tinerfeñas las que ponían el 0 a 2 gracias al 26 a 28 final.

A partir de ahí, el Heidelberg lo tenía claro, tenían un partido por delante que tenían que ganar por 3 a 0 así lo hicieron. El tercer set comenzaba con máxima igualdad, 4 a 4. No fue hasta el 13 a 10 que las colegiales lograban poner por primera vez 3 puntos de ventaja, diferencia que supieron administrar perfectamente para recortar distancias y ganar el set por 25 a 23.

El cuarto set comenzó con gran igualdad, llegando al 10 a 10 con empate en el marcador. En ese tramo del partido, las visitantes lograban en varias ocasiones ponerse hasta con dos puntos de ventaja, no dejando a las de Gil empatar el juego hasta el 15 a 15. Mejoró muchísimo el bloqueo defensa de las locales en este set con la entrada de Blanca Martínez y, fruto de esta mejoría, también empezó a atacar con más fluidez, con una Sulian Matienzo que, con 25 puntos, se convirtió en la mejor jugadora del partido. Al final, 25 a 25 para Heidelberg Volkswagen y el partido a la muerte súbita como en los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos canarios.

Con un Pabellón Miguel Solaesa que se venía abajo y que no paraba de animar a sus chicas arrancaba la quinta manga. Desde el comienzo y con la inercia de los dos últimos set ganados las de David Gil ponían un contundente 5 a 2 en el inicio. Remontaban las del Haris y empataban a 5, si bien las colegiales llegaban al intercambio con 2 puntos de ventaja, 8 a 6, gracias a un bloqueo local en el que Lola Hernández y Blanca Martínez destacaban por encima del resto.

De ahí al final, las grancanarias no dieron ninguna opción a un gran Haris que veía como el Heidelberg Volkswagen se imponía por 15 a 10 y lograba el pase a la final de la Liga Iberdrola 25-26.

Heidelberg Volkswagen

Mireia Guilabert (1), Martina Bednarek (8), Anlène Van der Meer (4), Lola Hernández (14), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (3), Blanca Martínez (4), Claudia Hernández (L), Sulian Matienzo (25), Cara McKenzie (8) y Beatriz Novoa (14).

Entrenador: David Gil

Tenerife Libby's La Laguna: Carolina Camino (13), Alli Cudworth (16), Nada Essaiadi (-), Nuria Avero (-), Marga Pizà (líbero), Emily Zinger (-), Jéssica Akamere (12), Itziar López (-), Antonela Fortuna (17), Darina Kumanova (-), Andrea Rodríguez (-), Yeisy Soto (18) y Quinn Pelland (2).

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Entrenador: Ricardo Lemos.