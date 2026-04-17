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El Heidelberg Volkswagen jugará la final de la Liga Iberdrola

La final arrancará el domingo 26 de abril en el Miguel Solaesa, ante rival aún por conocer

Un lance del partido

Un lance del partido / La Provincia

Mar Molina

Lo hicieron, ni perdiendo 0 a 2 bajaron los brazos las chicas del Heidelberg Volkswagen, y, tras una remontada épica, lograron la clasificación para la final de la Liga Iberdrola 25-26, al imponerse por 3 a 2 al CV Haris, con parciales de 22-25, 26-28, 25-23, 25-22 y 15-10.

Esta final, que no conoce rival aún, comenzará el próximo domingo 26 de abril en el Pabellón Miguel Solaesa, a partir de las 12:30 horas.

No comenzó bien el partido para el conjunto de David Gil que veía como el equipo tinerfeño resistía el buen comienzo de las grancanarias con una muy inspirada Cara McKenzie y lograba ponerse con un peligroso 11 a 15. Reaccionaban las locales y lograban empatar a 18, aunque, una nueva racha de las tinerfeñas hacían pedir el primer tiempo a gil con el 18 a 21. De poco servía, ya que finalmente el Haris se imponía 22 a 25 y ponía el 0 a 1 en el marcador.

Salieron enchufadísimas las locales en el segundo set y, con el empuje de su afición, lograban ponerse con un esperanzador 10 a 6 a su favor. Las de Ricardo Lemos lograban volver a empatar el partido y, de ahí al 20 a 20, ventajas siempre del Heidelberg, aunque nunca superiores a 2 puntos. Fue en ese momento cuando el Haris logró ponerse por delante, llegando a tener un 22 a 24 que parecía definitivo. Lejos de rendirse, las locales sacaban lo mejor de su juego y tuvieron hasta dos bolas de set, pero finalmente fueron las tinerfeñas las que ponían el 0 a 2 gracias al 26 a 28 final.

A partir de ahí, el Heidelberg lo tenía claro, tenían un partido por delante que tenían que ganar por 3 a 0 así lo hicieron. El tercer set comenzaba con máxima igualdad, 4 a 4. No fue hasta el 13 a 10 que las colegiales lograban poner por primera vez 3 puntos de ventaja, diferencia que supieron administrar perfectamente para recortar distancias y ganar el set por 25 a 23.

El cuarto set comenzó con gran igualdad, llegando al 10 a 10 con empate en el marcador. En ese tramo del partido, las visitantes lograban en varias ocasiones ponerse hasta con dos puntos de ventaja, no dejando a las de Gil empatar el juego hasta el 15 a 15. Mejoró muchísimo el bloqueo defensa de las locales en este set con la entrada de Blanca Martínez y, fruto de esta mejoría, también empezó a atacar con más fluidez, con una Sulian Matienzo que, con 25 puntos, se convirtió en la mejor jugadora del partido. Al final, 25 a 25 para Heidelberg Volkswagen y el partido a la muerte súbita como en los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos canarios.

Con un Pabellón Miguel Solaesa que se venía abajo y que no paraba de animar a sus chicas arrancaba la quinta manga. Desde el comienzo y con la inercia de los dos últimos set ganados las de David Gil ponían un contundente 5 a 2 en el inicio. Remontaban las del Haris y empataban a 5, si bien las colegiales llegaban al intercambio con 2 puntos de ventaja, 8 a 6, gracias a un bloqueo local en el que Lola Hernández y Blanca Martínez destacaban por encima del resto.

De ahí al final, las grancanarias no dieron ninguna opción a un gran Haris que veía como el Heidelberg Volkswagen se imponía por 15 a 10 y lograba el pase a la final de la Liga Iberdrola 25-26.

Heidelberg Volkswagen

Mireia Guilabert (1), Martina Bednarek (8), Anlène Van der Meer (4), Lola Hernández (14), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (3), Blanca Martínez (4), Claudia Hernández (L), Sulian Matienzo (25), Cara McKenzie (8) y Beatriz Novoa (14).

Entrenador: David Gil

Tenerife Libby's La Laguna: Carolina Camino (13), Alli Cudworth (16), Nada Essaiadi (-), Nuria Avero (-), Marga Pizà (líbero), Emily Zinger (-), Jéssica Akamere (12), Itziar López (-), Antonela Fortuna (17), Darina Kumanova (-), Andrea Rodríguez (-), Yeisy Soto (18) y Quinn Pelland (2).

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Entrenador: Ricardo Lemos.

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