Gustavo Trelles, campeón del Rally Islas Canarias: «La pasión de la afición canaria es lo que engrandece este rally»

Jornadas de transistores, de gente en cada curva y de una pasión más que desmedida por el motor. El Rally Islas Canarias cumple sus bodas de oro con la tranquilidad de saber que el paso del tiempo no le afecta. Después de 50 ediciones, la pasión se mantiene intacta, tanto en los aficionados que siguen con ansia lo que sucede en los distintos recorridos isleños como en las grandes leyendas que forjaron una herencia de padres a hijos.

No es de extrañar que grandes campeones como el uruguayo Gustavo Trelles, que levantó su único galardón en 1993, recuerden con tanto cariño una prueba tan señera como esta: «La pasión que tiene la afición canaria es lo que engrandece al Islas Canarias. Lo que más rememoro de la vez que gané es la calidez de las personas; tienen un público muy pasional y es lo más grande de esta prueba», reseñaba el sudamericano con una sonrisa de oreja a oreja.

«Este rally tiene un ‘alma máter’, sus aficionados; eso es lo que ha provocado que esta prueba sea mundialista» Jose Mari Ponce — Bicampeón del Rally Islas Canarias

Otro piloto que sabe lo que es llevarse para casa el título insular es el cántabro Chus Puras, quien en el 2002 logró la cuarta victoria de su carrera en territorio isleño. Y, como Gustavo Trelles, señalaba que uno de los aspectos que han llevado a esta cita a llegar a los 50 años de vida es, precisamente, la manera que tienen de volcarse los «seguidores. Canarias siempre se vuelca del todo con el rally y este 50 cumpleaños es la prueba. Por ese motivo, merecen mantener la categoría mundial muchos años más».

En la misma línea va uno de los grandes ídolos de la historia del deporte grancanario como José Mari Ponce, quien ha escrito con letras doradas muchas páginas de esta cita. «Este rally tiene un alma máter: sus aficionados. Cuando El Corte Inglés apostó en su día por el Islas Canarias fue por la cantidad de gente que arrastraba el motor. Eso es lo que ha provocado que se haya convertido en mundialista, porque la evolución que ha tenido se ha consolidado», argumentaba el dos veces campeón, en 1995 y 1996, antes de llevarse un baño de masas en el Auditorio Alfredo Kraus.

«Mi recuerdo de la vez que gané es la calidez de la gente. El público es muy pasional; es lo más grande del rally» Gustavo Trelles — Campeón del Rally Islas Canarias de 1993

Carreteras que enamoran

Para Ponce, una de las claves de la llegada al panorama mundial son las carreteras, un aspecto que el piloto resume al asegurar que el asfalto isleño «enamora a todos los corredores que participan, así como nuestros paisajes. Eso hace que la gente siempre quiera volver a competir en este rally».

El guante de esa aseveración lo recoge Pepe López, que conquistó este evento en 2019. El madrileño resalta que, cuando está en plena competición, no le da tiempo a «disfrutar de los bonitos paisajes y de las carreteras que tienen aquí, pero sí que en los momentos en los que te toca recorrerlos mientras entrenas te das cuenta de que son un auténtico lujo. Aquí cuidan los recorridos al detalle y eso hace que los pilotos que venimos podamos disfrutar de pruebas de un nivel fantástico cada año».

«El ‘Islas Canarias’ merece mantener la categoría de mundialista durante muchos años por cómo se vuelcan» Chus Puras — Tetracampeón del Rally Islas Canarias

Consejos de campeón

Por otra parte, los campeones no dudaron a la hora de ofrecer toda su sapiencia a los pilotos que este año van a recorrer Gran Canaria en busca de la victoria. Por ejemplo, Pepe López destacaba que es vital tener «mucha confianza con las zonas rápidas porque la velocidad es altísima; debes creer en el coche y estar muy concentrado».

Mientras tanto, Puras relataba que una buena preparación física es «fundamental para disputar un Islas Canarias. Este es un territorio muy especial y particular, por lo que debes tener presente cómo está el coche, comprobarlo y que esté en perfectas condiciones. Además, creo que para poder ser campeón aquí hay que ser muy profesional; la exigencia es alta».

«Aquí cuidan los recorridos al detalle y eso hace que cada año se celebren pruebas de un nivel fantástico» Pepe López — Campeón del Rally Islas Canarias de 2019

Por último, José Mari Ponce prefiere mantenerse un poco al margen para dar consejos, ya que considera que la lista de los pilotos que competirán en este 2026 ya tienen «mucha experiencia en las carreteras de la Isla. El que menos ha estado aquí sabe lo que se va a encontrar. Hace años sí es cierto que venían corredores de fuera con cierto nivel que pagaban el pato, como el finlandés Ari Vatanen, que vino como piloto del Mundial por parte del equipo Ford y llegó con ruedas excesivamente blandas. Las carreteras de la isla de Gran Canaria requieren una suspensión y unos neumáticos duros. Eso ha pasado a la historia porque todos viajan con la lección aprendida».

La realidad es que la historia del Rally Islas Canarias está escrita por los valientes que desafiaron sin dudarlo los tramos y recorridos que, a lo largo de las últimas cinco décadas, han coronado a pilotos que hoy en día son considerados leyendas. Tal es así que pioneros como Medardo Pérez, el primer ganador de esta prueba en 1977, todavía guarda en el aficionado un recuerdo imborrable. Prueba de ello fue la atronadora ovación que se llevó el palmero por parte de una afición entregada que, con su pasión, ha sido parte fundamental para que el mundo entero conozca que en medio del Atlántico hay una Isla de categoría mundial que anhela serlo para siempre.