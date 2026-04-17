SPAR Gran Canaria se vuelca con el deporte autóctono renovando su apoyo a la vela latina

SPAR Gran Canaria renueva un año más su patrocinio con el bote de vela latina SPAR Guerra del Río, una alianza histórica que cumple 23 años y que refleja el compromiso de la cadena con el deporte tradicional.

El convenio de la nueva temporada se firmó este viernes en el Muelle Deportivo de la capital grancanaria, acto en el que se presentó la tripulación que competirá este año por el triunfo en los tres grandes torneos.

Al encuentro asistieron el presidente y el vicepresidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina y José López, respectivamente, así como la directora de la cadena, Dunia Pérez. Por parte de la embarcación acudieron el armador y presidente del bote, Tino de la Nuez; el vicepresidente, Iván Cruz; y los patrones Gari Chocho y Alfredo Morales.

Ángel Medina subrayó la importancia de seguir respaldando iniciativas que contribuyan a mantener vivas las tradiciones deportivas del archipiélago y destacó el valor cultural y social de la vela latina canaria.

Los representantes de SPAR Guerra del Río agradecieron la continuidad del apoyo, destacando que este respaldo supone un impulso para volver a aspirar al podio esta temporada y seguir difundiendo la vela latina entre nuevos aficionados y deportistas. Tras repasar los logros del equipo, valoraron la trayectoria compartida, marcada por el compromiso mutuo y el crecimiento conjunto con SPAR Gran Canaria.

En la anterior temporada, SPAR Guerra del Río se proclamó subcampeón en la máxima competición de vela latina canaria, el Campeonato Aguas de Teror. La nueva temporada comenzará el próximo 18 de abril, con un calendario en el que el bote también participará en la Copa Cabildo de Gran Canaria y en el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias.

Con este acuerdo, SPAR Gran Canaria refuerza su compromiso con el futuro de la vela latina mediante el impulso de la cantera y la promoción entre los más jóvenes, animándolos a sumarse a las actividades formativas y a descubrir este deporte como una seña distintiva de Gran Canaria. El club participará en las diferentes acciones que la Federación desarrollará a lo largo de 2026, con cursos y actividades orientadas a favorecer la participación juvenil en este deporte autóctono.

A ello se suman los campus de verano que se activarán durante los próximos meses, planteados como una vía de iniciación para que niños y jóvenes se acerquen a la vela latina, adquieran sus primeras nociones en el mar y contribuyan al relevo generacional. Estas propuestas se completan con proyectos que vinculan a los botes con las nuevas generaciones, favoreciendo su incorporación y la continuidad de esta tradición deportiva.

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La firma del acuerdo de patrocinio simboliza la continuidad de una alianza histórica que permitirá a la embarcación afrontar un nuevo año de competición con el respaldo de uno de sus principales patrocinadores.