Calienta motores el Rally Islas Canarias

La escudería española desplazó a sus dos formaciones para completar una sesión de tests al volante de sendos Toyota GR Yaris Rally2. Por un lado, la paraguaya Andrea Lafarja, acompañada por Germán Maune; por otro, su compatriota Diego Domínguez, copilotado por el grancanario Rogelio Peñate.

Con una notable presencia de aficionados en la zona, la jornada dejó imágenes espectaculares y sirvió como anticipo del ambiente que se vivirá en la 50ª edición del Rally Islas Canarias-Rally de España, prueba puntuable para el WRC, que se disputará del 23 al 26 de abril.

Los entrenamientos transcurrieron sin incidentes importantes, más allá de algún trompo de Lafarja y varias maniobras de los pilotos para retomar el trazado en uno de los sectores más técnicos y sinuosos del recorrido de Azuaje.

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La intensa calima presente durante buena parte del día no impidió que numerosos seguidores se acercaran hasta el lugar para seguir de cerca el trabajo del equipo. Tanto Lafarja como Domínguez también dedicaron tiempo a firmar autógrafos mientras los mecánicos realizaban cambios de neumáticos y ajustes en los vehículos.