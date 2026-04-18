José Antonio Hernández y Tatiana Cruz ganan la prueba reina de la Circular Extrema de Moya, que desafía al viento y la calima

La Villa de Moya volvió a convertirse en el epicentro del trail en Gran Canaria con la celebración de la XIV Circular Extrema Villa de Moya, una edición marcada por el viento y la presencia de la calima, pero también por el excelente ambiente vivido entre participantes, organización y público. A pesar de las condiciones climáticas existentes, los corredores ofrecieron un gran espectáculo en los diferentes recorridos, demostrando resistencia, compromiso y pasión por el deporte en plena naturaleza.

En la prueba reina, los tres primeros clasificados fueron José Antonio Hernández, Samuel Santana y Javier Moreno, siendo este último natural de la Villa de Moya, lo que hizo aún más especial su presencia en el podio. En categoría femenina, el podio estuvo compuesto por Tatiana Cruz, Ana Ormaetxea y Silvia María Caso. Por su parte, en la Media Circular, Ayose Pérez se alzó con la victoria, seguido de Oliver Zerpa y Yonathan Díaz. En categoría femenina, las más rápidas fueron Ana Gil, Luna Perdomo y Saray Batista.

La Mini Circular, con un recorrido de 12 kilómetros, también dejó grandes momentos. Juan Alberto Benítez, Octavio León y Pablo Ramos ocuparon las primeras posiciones masculinas, mientras que en categoría femenina destacaron Raquel Padilla, Sandra López y Samanta Vega. Además, los senderistas pudieron disfrutar de una ruta de dificultad media que recorrió algunos de los parajes más emblemáticos del municipio desde el casco hasta la costa.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que "la Circular Extrema demuestra ser mucho más que una prueba deportiva. Es un evento que une a nuestro municipio, que pone en valor nuestros paisajes y que proyecta la imagen de Moya como un destino que combina deporte y naturaleza, incluso en condiciones adversas como las de hoy".

Por su parte, el concejal de Deportes, Gilberto Sosa, quiso poner en valor el trabajo de la organización: "Hemos contado con el reto añadido de la calima, pero la respuesta de los participantes ha sido ejemplar. Solo podemos agradecer su esfuerzo, así como el trabajo de todo el equipo humano que hace posible que esta prueba siga creciendo año tras año".

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La XIV Circular Extrema Villa de Moya cierra así una nueva edición consolidándose como una de las pruebas de referencia del calendario, combinando deporte, naturaleza y un ambiente inmejorable.