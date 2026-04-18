Le Mesnager y Pohle consiguen sus primeras victorias de la temporada europea en el Anfi Challenge Mogán de Gran Canaria

La temporada europea ha dado hoy el pistoletazo de salida con unas carreras memorables en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, con victorias de Damien Le Mesnager (FRA) y Caroline Pohle (GER).

El día comenzó con un tiempo tranquilo y cálido mientras los participantes, que habían agotado las plazas hace meses en un nuevo hito para el evento, se reunían en la playa de Anfi del Mar.

En la carrera masculina, Bortolamedi salió del agua en 21:55 y rápidamente tomó el control en la bicicleta, creando enseguida una ventaja de poco menos de un minuto sobre sus perseguidores, Vicente Hernández Cabrera (ESP) y Pierre Dupuy (FRA), alcanzando en algunos momentos velocidades de 80 km/h.

Siguió aumentando su ventaja a lo largo del recorrido en bicicleta, dejando boquiabiertos a los atletas de las categorías por edades al adelantarles a velocidades de más de 60 km/h en los tramos llanos. Detrás de él, Dupuy le perseguía, pero el gran protagonista del circuito fue Le Mesanger, que había remontado desde la 17.ª posición hasta la tercera en el kilómetro 35, rodando incluso más rápido que Bortolamedi.

Todo cambió al inicio de la cuarta y última vuelta, cuando Le Mesanger decidió hacer un nuevo movimiento, adelantando a Bortolamedi para ponerse en cabeza, pero el italiano, favorito para ganar, no le dejó escapar. Recuperó el liderato en dos ocasiones antes de llegar al T2 en primera posición por solo tres segundos en una batalla cuerpo a cuerpo que elevó la emoción de la prueba.

Le Mesnager lo peleó, y tras 21 kilómetros fue quien registró el mejor tiempo en la etapa de bicicleta con 2:03:35, cuatro minutos más rápido que Bortolamedi. Por detrás de ellos, Dupuy llegó tercero, 50 segundos más atrás, con Matt Kaminer (RSA) a más de tres minutos en cuarta posición.

La carrera a pie fue decisiva, con momentos en lo que cualquier ganador era posible y el público abalanzándose para animar una pelea dura y exigente entre ellos triatletas del pelotón en cabeza. Tras correr codo con codo con Bortolamedi durante los primeros kilómetros, Le Mesnager se puso en cabeza y ya no miró atrás, logrando su primera victoria profesional con un tiempo de 3:48:09.

Bortolamedi se mantuvo en segunda posición con un tiempo de 3:50:05, mientras que el tercer puesto fue para Michele Sarzilla (ITA) con 3:55:31, un hombre con un objetivo claro y firme, el de remontar desde la 13.ª posición al bajar de la bicicleta con una carrera a pie de récord, y la más rápida del día con 1:13:59.

«Ha sido un día duro, había mucho viento tanto en la bicicleta como en la carrera a pie», dijo Le Mesnager. «Tuve una mala salida a nado y apreté mucho en la bicicleta para alcanzar a Michele (Bortolamedi), y pensé que la carrera a pie ya estaba decidida. Los últimos 5 kilómetros de la carrera a pie fueron muy duros, ¡demasiado duros!». Se ha confesado «muy contento de haber conseguido hoy aquí mi primera victoria como profesional».

En la prueba femenina, Sarah-Jane Goodwin (RSA) salió primera del agua con un tiempo de 24:45. Pohle se encontraba 23 segundos por detrás y, en el primer kilómetro, se puso en cabeza en la bicicleta, sin que su liderazgo se viera amenazado en ningún momento a partir de ese momento.

Detrás de ella, las rivales apretaban, repartidas de manera uniforme y cada una corriendo su propia carrera con aproximadamente un minuto de diferencia entre ellas. Justine Guerard (FRA) lideró la persecución durante la primera mitad del recorrido en bicicleta antes de que su compatriota, Anne Sophie Pierre, la relegara al tercer puesto.

Por su parte, las atletas británicas Meg McDonald y Nikki Bartlett habían remontado posiciones hasta situarse en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Cuando llegaron a la T2, Pohle tenía una ventaja de 2:50 sobre Pierre, con Bartlett en tercer lugar, a otros cuatro minutos. A lo largo de la carrera a pie, estas posiciones no cambiaron, y Pohle siguió dominando la carrera a pie al igual que lo había hecho en la bicicleta. Tras un año complicado y emocionada en su llegada a meta, Pohle alzó con la victoria en 4:18:17, con Pierre en segundo lugar en 4:21:44 y Bartlett completando el podio en tercera posición con un tiempo de 4:24:24.

«Esta victoria es muy especial para mí, ya que el año pasado fue muy duro; es muy emotivo», declaró Pohle en la línea de meta. «Es la mejor manera de empezar la temporada. He vuelto y estoy muy feliz; he trabajado muy duro para esto y estoy muy orgullosa de mí misma. Para todas fue muy duro, hacía mucho calor y el viento era una auténtica locura».

Willy García Jiménez y Lucía Pérez Almeida se coronan

La versión más rápida y frenética del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria cumplió con las expectativas de intensidad en una jornada de puro nervio. En la categoría masculina, Willy García Jiménez se alzó con la victoria tras cruzar la meta en un tiempo de 2:28:15, logrando resistir el empuje de Fernando Marian de Diego, quien terminó en segundo lugar con una marca de 2:28:54 (a solo 39 segundos).

El podio lo completó Luis Hernández Cano, que detuvo el cronómetro en 2:32:40, liderando un grupo perseguidor que dio espectáculo hasta los últimos metros de la carrera a pie.

Por su parte, el cuadro femenino estuvo dominado por una sólida Lucía Pérez Almeida, que demostró su gran estado de forma al completar el recorrido en un tiempo oficial de 3:00:50. Con una ventaja más holgada, la segunda posición fue para Laura Socas Hernández, que finalizó con un registro de 3:05:37, seguida de la corredora suiza Stephanie Hess, quien cerró el cajón de honor con un tiempo de 3:10:41.

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El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, primer evento de la temporada europea y dentro del circuito Challenge Family, es el único triatlón internacional que se celebra en Gran Canaria gracias al apoyo del Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias, el Grupo Anfi, Anfi Sports Academy, la Federación Canaria de Triatlón y otras entidades colaboradoras.