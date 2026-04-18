El Open Foncal 3.0 de pádel alcanza las finales tras una intensa jornada en el Gran Canaria Tenis & Pádel Center

El Open Foncal 3.0 de pádel, que se celebra en el Gran Canaria Tenis & Pádel Center, ha vivido una intensa jornada de semifinales marcada por la emoción, el alto nivel competitivo, una masiva participación y una gran afluencia de público en una jornada de frenética actividad.

A lo largo del día se han disputado alrededor de 40 partidos, consolidando el torneo como una de las citas destacadas del calendario deportivo a nivel regional. El cuadro federado dio comienzo el pasado martes con alrededor de 400 deportistas que han derrochado esfuerzo, talento y calidad en su objetivo de plantarse en la gran final y con los resultados de esta jornada, ya queda definido el cuadro de finales, que se disputarán en la jornada de mañana domingo 19 de abril, que se presenta como una auténtica fiesta del pádel, donde se coronará a los campeones de esta edición en un ambiente deportivo y familiar.

Una cita pensada para disfrutar de una jornada lúdico-deportiva que combinará lo mejor de lo puramente competitivo con las esperadas finales y la diversión en forma de animación, música, restauración y un punto de encuentro de negocios y marcas colaboradoras.

Ambas competiciones, la federada y la no federada, pondrán mañana el colofón a la prestigiosa cita deportiva con la disputa de las finales de la 3ª y la 4ª categoría masculina, femenina y mixta no federadas y las cinco categorías federadas en ambas modalidades, masculina y femenina.

Un torneo de nivel oro que brilla con fuerza

La edición más histórica del Open Foncal, por ser la de su estreno como torneo de categoría oro, sigue mostrando su compromiso con la participación, la diversidad, el acceso al deporte a todas las edades, el alto nivel competitivo y el entretenimiento como parte inherente a una emergente modalidad deportiva que impulsa la convivencia, el compañerismo y el respeto como valores principales.

Néstor Morales, representante de In Play Eventos, expresó su alegría por el desarrollo de un torneo que ha cumplido con las expectativas: "El Open Foncal está siendo, a falta de la guinda de las finales, la gran fiesta del pádel. Hemos logrado fusionar las mejores palas del circuito canario con el terreno amateur y los participantes nos han hecho saber que están disfrutando al máximo del evento y eso es una gran satisfacción para la organización".

El torneo se está celebrando en dos sedes: el Gran Canaria Tenis & Pádel Center, como instalación principal con ocho pistas panorámicas de última generación, y que acogerá íntegramente las finales, y las pistas de La Galera en Tamaraceite, que se convierten en un espectacular complemento con unas prestaciones y oferta de primer nivel.

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El Open Foncal 3.0 está organizado por la empresa In Play Eventos, patrocinado por Foncal, empresa líder en Canarias de suministro de materiales de fontanería, climatización, construccción y energía solar, apoyado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de la Actividad Física y el Deporte, cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de pádel y el respaldo de marcas privadas como Betanklima, IAG7 Canarias, Epicenter, Canariasviaja.com, Puzzle Producciones y Carmencita.