Reventón El Paso 2027, sede del Campeonato de España de Ultra Distancia

El municipio de El Paso ha sido designado por la Real Federación Española de Atletismo como sede del Campeonato de España de Ultra Distancia, que se celebrará el 3 de abril de 2027 en el marco de Reventón Trail El Paso. Con esta designación, la localidad palmera acogerá por quinta vez un campeonato nacional de trail running, tras las ediciones organizadas en 2016, 2020, 2021 y 2023, lo que refuerza su trayectoria y consolidación como uno de los principales escenarios de esta disciplina en España.

La prueba reina de Reventón Trail El Paso, la modalidad Ultra, presenta un recorrido de aproximadamente 70,5 kilómetros con un desnivel positivo acumulado cercano a los 4.000 metros. La carrera transcurre íntegramente dentro del término municipal de El Paso, conectando sus límites territoriales de norte a sur a través de un trazado tan duro como bello que lleva a los atletas por la majestuosidad de la Caldera de Taburiente, el mítico ascenso a Reventón, el vértigo de Cumbre Vieja, la dureza de las rampas de Fátima y el imponente volcán de Tajogaite.

La elección de esta sede no solo responde a la dureza y singularidad del recorrido, sino también a la experiencia organizativa acumulada por el municipio y la prueba. La ubicación en el calendario, previa a grandes competiciones internacionales, convierte este campeonato en una cita clave para la configuración de la selección española que competirá en los mundiales de ultra distancia. En este sentido, la prueba adquiere una relevancia estratégica dentro del circuito nacional e internacional.

Desde el ámbito institucional, tanto el alcalde como el concejal de Deportes subrayan la importancia de este evento para la proyección de El Paso como destino deportivo de referencia, así como su impacto positivo en la economía local. “Este tipo de eventos nos posiciona en el mapa nacional e internacional, proyectando la imagen de El Paso como un municipio dinámico, capaz de organizar grandes citas. Además, genera un impacto directo en la economía local, beneficiando a todos los sectores y aportando movimiento y oportunidades para nuestra gente”, destacó el alcalde Eloy Martín.

Por su parte Omar Hernández, concejal de Deportes de El Paso, recuerda que “a lo largo de más de 16 años vinculados al atletismo de montaña, nuestro municipio ha acogido numerosos campeonatos, consolidando una estructura organizativa sólida y reconocida. Este Campeonato de España refuerza ese camino, situando a Reventón Trail como una prueba de referencia a nivel técnico, con un recorrido exigente, diverso y plenamente adaptado a los estándares federativos nacionales”.

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Además, esta designación abre la puerta a futuros retos, como la posibilidad de impulsar una candidatura para acoger un Campeonato del Mundo en la isla de La Palma. Para ello sería necesario un esfuerzo coordinado entre instituciones y sociedad, pero la experiencia acumulada y las características únicas del territorio posicionan a la isla como una candidata con gran potencial.