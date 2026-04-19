El Almogarén peleará por el título de la Copa Fundación La Caja de Canarias

Vibrante vuelta de las semifinales la vivida en el terrero José Manuel Hernández entre el Almogarén y el Castillo. Con el resultado cosechado a favor de los de Valsequillo en la ida, le tocaba remontar a un Castillo que ha terminado la Copa a un alto nivel. Sin embargo, esa mejoría no fue suficiente para colarse en la final.

Como ya sucedió en la ida, Álvaro Déniz fue fundamental para su equipo al conseguir eliminar a los dos puntales C del Castillo, sumado a una eliminación con su puntal B que firmaría el definitivo 12-12 en el marcador. La luchada se desarrolló para los intereses locales hasta el 8-6, hasta que salieron los puntales del Castillo para colocar el 8-8. A partir de ahí, igualdad absoluta hasta que Álvaro Déniz y Miguel Pérez se encontraron con el fin de decantar la eliminatoria. Eliminados por amonestaciones a la primera y, con el 12-12, el Almogarén estará en la final del próximo 24 de abril ante el Unión Gáldar para luchar por el título de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

Definidos los emparejamientos de semifinales de Segunda Categoría

Sin sorpresas en la última jornada de la categoría de plata de la Lucha Canaria. El Unión Agüimes ganó de forma contundente al Roque Nublo en el Cruce de Arinaga por 6-12 para quedar líder de la Fase Regular. Por su parte, también hizo lo propio Los Guanches, que esperaba un pinchazo del Unión Agüimes para luchar por esa primera plaza, al ganar 10-12 a un Santa Rita que cierra la Copa Fundación La Caja de Canarias como colista.

En la luchada clave de la zona media, que podía alternar uno de los equipos de las semifinales, el Maninidra venció al candidato Guanarteme por 12-9 en lo que a la postre le valía para clasificarse como tercer clasificado a las semifinales del torneo copero. Por su parte, el Guanarteme finalizó quinto con 10 puntos, a tan solo dos de optar a luchar por el título.

Los favoritos no aflojan en Tercera Categoría

El vagón alto de la clasificación se enfrentaba a la parte baja este fin de semana y no hubo sorpresas. El Ajódar se llevó su luchada por 7-12 ante el Unión Doctoral para seguir como segundo con 15 puntos, aunque están empatados con los mismos guarismos Unión Sardina, que venció 12-9 al Vecinos Unidos en el Municipal de Vecindario, y Tinamar, que también ganó 9-12 al Adargoma en La Presa.

Máxima igualdad para conocer las cuatro primeras posiciones, destacando un Castro Morales B, líder con 18 puntos, que descansó esta jornada.

El Santa Rita sigue a lo suyo en la Liga ABT Canarias Sénior/Juvenil

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Los dos primeros equipos clasificados no fallaron esta jornada. El Maninidra, segundas con 24 puntos, venció en su correspondiente luchada contra las colistas del Ramón Jiménez por 25-10, mientras que el Santa Rita, líder con 30 puntos también lo hizo por 6-26 ante el Roque Nublo.