Canarias firma dos oros y una destacada actuación en el Campeonato de España Escolar de Judo

El Velòdrom Illes Balears de Palma acogió este fin de semana el Campeonato de España Escolar de judo 2026, una de las grandes citas del calendario nacional de base, en la que la expedición canaria volvió a firmar una actuación destacada tanto en categoría cadete como infantil. La competición se disputó de forma simultánea sobre ocho tatamis distribuidos en dos bloques diferenciados y reunió a los mejores judocas del país en edad escolar.

La representación canaria regresó con dos títulos de campeona y campeón de España, ambos logrados por deportistas de Gran Canaria, además de dos quintos puestos y seis séptimos, unos resultados que vuelven a situar al judo canario entre los referentes nacionales de la base.

El gran protagonismo de la expedición llegó en categoría infantil, donde Valeria Lajo Coalla se proclamó campeona de España en +63 kg tras completar un campeonato sobresaliente, mientras que Jason Mendoza Marrero hizo lo propio en -55 kg masculino, imponiéndose con autoridad en todos sus combates para subir a lo más alto del podio.

Junto a los dos oros, Canarias logró además dos quintos puestos gracias a Diego Suárez Rodríguez, en -38 kg infantil masculino, e Izan Díaz Cabrera, en -55 kg infantil masculino, ambos quedándose a un paso de la lucha por las medallas tras completar un notable campeonato.

La expedición autonómica sumó también un total de seis séptimos puestos. En categoría infantil finalizaron en esa posición Jazael Suárez Mendoza (-55 kg), Gabriel Galván Pérez (-66 kg) y Álvaro Ratón Ontiveros (-66 kg). Por su parte, en categoría cadete alcanzaron el séptimo puesto Carlos Melián García (-60 kg), Pablo Díaz Gil (-90 kg) y Aimar Lobato Pérez (+90 kg), confirmando el buen nivel mostrado por la delegación canaria también en la categoría superior.

Más allá de los resultados, la actuación de la selección canaria volvió a poner de manifiesto la profundidad y proyección del judo autonómico, con varios deportistas compitiendo de tú a tú con las principales potencias nacionales y rozando posiciones de podio en un campeonato de máxima exigencia.

El director deportivo de la Federación Canaria de Judo, Alejandro Doblado, valoró muy positivamente el rendimiento del combinado autonómico tras la competición: «Canarias consiguió dos oros en el Campeonato de España Escolar con Valeria Lajo y Jason Mendoza, que dieron un auténtico espectáculo en sus respectivos combates. Además, la expedición sumó dos quintos puestos y seis séptimos, lo que habla de la calidad, el trabajo y el empeño de nuestros deportistas».

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Tras esta destacada actuación, el judo canario pone ya la vista en los próximos retos internacionales. En el horizonte aparece el Campeonato de Europa Cadete de 2026, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria y que supondrá una nueva oportunidad para seguir impulsando y dando visibilidad al crecimiento del judo de base en las Islas.