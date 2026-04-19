El CV Guaguas se erige con autoridad ante Unicaja en el Arena

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas se erigió con autoridad ante el Unicaja Costa de Almería en el Gran Canaria Arena, firmando una victoria contundente por 3-0 ante unos 1.000 espectadores. El conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero certificó así su pase a semifinales de la Superliga, donde ya espera el CV Manacor.

El primer set fue una batalla de alto nivel. Los amarillos les costó entrar en el partido y se vieron por debajo gran parte del parcial, aunque no se descolgaron en ningún momento. La igualdad fue máxima, pero el CV Guaguas supo gestionar mejor los puntos decisivos para cerrar el set por un ajustado tras puntos que se decidieron por detalles 27-25.

La segunda manga tuvo un claro color grancanario desde el inicio. El combinado amarillo salió arrollador, firmando un parcial inicial de 13-5 que marcó el rumbo del set. Con un Martin Ramos imperial en el bloqueo y el equipo completamente lanzado, los insulares desplegaron un juego espectacular para imponerse con claridad por 25-14.

El tercer set comenzó con dificultades para los locales, que llegaron a ir por detrás en el marcador. Sin embargo, el empuje de la afición permitió al equipo reaccionar hasta igualar el choque (9-9) tras una gran jugada colectiva. El intercambio de golpes fue constante, con un Osmany Juantorena decisivo en ataque, liderando a los suyos en los momentos clave.

En los compases finales también tuvieron protagonismo Augusto Colito y Dobromir, en un desenlace ajustado que terminó 25-23 y no exento de polémica, después de que el árbitro de pista le rectificara al principal un punto concedido al conjunto almeriense. El Guaguas mantuvo la calma para cerrar el partido por la vía rápida.

Tras el encuentro, Nico Bruno destacó la dificultad del inicio y la importancia de la eficacia del equipo: "El primer set nos costó y los saques de ellos eran muy buenos, pero supimos cerrarlo. El final fue extraño, es una lástima que no haya challenge en Superliga, son jugadas que definen temporadas". Con este triunfo, el Guaguas se medirá al CV Manacor en semifinales al mejor de tres partidos, con el primer duelo el próximo fin de semana en Mallorca y con ganas de revancha tras la Copa del Rey.

FICHA TÉCNICA:

CV Guaguas (3): Nico Bruno (6 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (5), Osmany Juantorena (23), Walla Souza (14), Io De Amo (1), Unai Larrañaga (-), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal (-), Tomas Rousseaux (-), Martín Ramos (8), Elio Montesdeoca (-) y Dobromir Dimitrov (-).

Unicaja Costa Almería (0): Davit Katchiperadze (-), Paquillo Fernández (-), Bernardo Westermann (1 punto), Ángel Rodríguez (2), Jorge Fernández (3), Pepe Villalba (8), Fran Iribarne (8), Jesús Ríos (-), Aleix Tarrazo (-), Borja Ruiz (5), Mario García (1), Mikko Räsänen (18) y Álex Moya (-).

Parciales: 27-25, 25-14 y 25-23.

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Árbitros: Albert Elvira Cerdán y Javier Prieto Lozano.