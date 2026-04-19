La Semana Santa del motor en Gran Canaria: cuenta atrás para que arranque el Rally Islas Canarias

Arranca la semana grande para los amantes de la adrenalina y la gasolina. El Mundial vuelve a casa por segundo año consecutivo en la que los más fanáticos denominan como la ‘Semana Santa del motor’. Ni el sofocante calor interrumpió la marcha de los aficionados más fieles, que no quisieron perderse ninguno de los pasos previos a este 50 aniversario del Rally Islas Canarias. Con los test de los rally 2 y los rally 3 en marcha, cualquier excusa fue buena para ir calentando motores de cara a lo que espera esta semana, con el shakedown de Santa Brígida y el primer tramo espectáculo del Estadio de Gran Canaria el jueves.

Teo junto a sus hijos Ainara y Edgar / Jose Carlos Guerra

Una primera toma de contacto con la velocidad y los derrapes en un circuito en el que el objetivo era ir probando el terreno. Y como paisaje, los aficionados que se pasaron por todos los puntos: ya fuera por los tramos, por el polígono de Las Majoreras, Valsequillo, Tenteniguada o Firgas, donde los equipos prepararon sus parques de servicio. Un lugar improvisado para pasar boxes y una parada a libre albedrío para que los pilotos que así lo necesitaran pudieran pasar diagnosis y testear los vehículos antes de regresar al recorrido. Un lugar en el que además, al no haber comenzado la competición de manera oficial, todo fue más cercano: desde los pilotos que accedían a fotografiarse con sus fans, hasta los curiosos que se pasaban largos minutos mirando cómo los mecánicos terminaban de revisar los coches.

Y como vestimenta habitual, como no podía ser de otra manera, las camisetas, gorras, mochilas y lanyards —o cintas que van alrededor del cuello— que hacían referencia a rallys pasados. Un vestuario que va a ser muy habitual a lo largo de esta semana, en la que el objetivo es revivir lo que ya aconteció el año pasado, cuando los aficionados isleños experimentaron por primera vez lo que era tener una prueba del Mundial de Rally en casa. Y esta vez, como ya tienen algo de experiencia, no se les escapa ningún detalle. Ya saben a la perfección los tramos que conllevan más adrenalina, los lugares donde acampar la noche anterior y las recomendaciones a seguir, como el hecho de llevar comida, bebida, abrigo y abanicos. Todo para soportar los microclimas de la Isla.

Unos días marcados en el calendario

«El Rally es nuestra Semana Santa. Es el deporte que nos gusta y no hay nada por encima de esto», apuntan Javier Guerra, Miguel Felipe y Agustín Navarro, tres amigos que no se pierden por nada del mundo esta cita. Aseguran que la Isla se divide en dos grandes pasiones: el fútbol por un lado y el motor por el otro. Con dos de ellos de vacaciones y otro jubilado, el disfrute de estos días es generalizado, teniendo, eso sí, sus tramos favoritos. «El de los cuchillos es histórico, lo que siempre hay un gambazo y se tiene que detener, y el tramo de Mogán-La Aldea es una locura digna de vivir», indican convencidos.

Varios aficionados se amontonan en uno de los test / Jose Carlos Guerra

Una afición que argumenta que se siente informada en todo momento de lo que ocurre. Hoy en día, con las redes sociales y los teléfonos móviles todo es más fácil, sobre todo a la hora de seguir minuto a minuto lo que está pasando. «Que venga la élite a la Isla es lo máximo, y aquí el que no sabe de los tramos y del tema es porque no se molesta y acabó viéndolo por casualidad, porque los aficionados de verdad lo sabemos todo», explican. Unos amantes al motor y conocedores de la materia que lamentan el hecho de que el tramo espectáculo del Estadio de Gran Canaria sea solo eso: un tramo espectáculo y no un circuito. «De ser así hubiéramos flipado, habría sido algo único pero no se puede tener todo».

«Que venga la élite a la Isla es lo máximo, y aquí el que no sabe de los tramos es porque no se molesta»

Lo de ayer por la zona de Ingenio y Telde fue un mero entrenamiento, pero que hizo desplazarse a un centenar de personas. Acampadas exprés con sillas, sombrillas para el calor y alguna que otra mesa improvisada. Las neveras de playa hicieron acto de presencia con una variedad de tentempiés para la media mañana, así como las bebidas frías y los móviles bien cargados para cuando hiciera falta grabar. Personalidades de todas las edades, con familias enteras y niños que no superaban los tres años de edad. Incluso los ciclistas más despistados se pararon a observar cuando se vieron sorprendidos por los cortes de carretera y no les quedó de otra que ir a curiosear para ver qué estaba pasando.

Y entre tantas historias, la de Teo junto a sus hijos Ainara y Edgar, unos campeones del motor que viven los rallys de principio a fin. Mientras que unos se piden vacaciones para estas fechas o en su defecto aprovechan para cogerse días libres, los más pequeños disfrutan de la posibilidad de librarse del cole los días grandes, es decir el jueves y el viernes. «Esta es la semana que llevábamos esperando todo el año y ya tenemos todo preparado», comenta Teo, que desde que sus nenes eran pequeños los acostumbró a esta pasión por los coches. «Venían desde que estaban en la barriga de mi mujer», apunta entre risas. Una tradición que no ha cambiado pese a que ya han pasado diez y once años. Ahora, lo hacen los cuatro juntos en el furgón que han camperizado para estas ocasiones.

Un verano en Croacia

Teo, que estuvo hace unos años viviendo el Rally de Finlandia —eso sí, sin sus hijos— este año quiere dar un paso más y presenciar el de Croacia. Esta vez acompañado de Ainara y Edgar. «Estamos pasando el domingo y calentando para lo que viene. El año pasado lo disfrutamos mucho porque fue algo insólito y esta vez vamos un poco más sueltos y conocedores de la materia», indica Teo, que aprovechó la mañana para visitar todos los puntos: desde una parte del tramo de los test hasta el lugar donde estaban ubicados los parques de servicio.

Unos mecánicos revisan un coche en el Polígono de Las Majoreras / Jose Carlos Guerra

El año pasado, cuando se celebraba por primera vez la prueba del Mundial en la Isla, aficionados de todos los rincones del mundo se citaron en Gran Canaria. Una cita que atrajo de manera significativa el turismo europeo y que este año vuelve a escena. Ya es complicado tener opción a alquilar algún furgón para las fechas comprendidas entre el 23 y el 26 de este mes, y las parcelas para estacionar las autocaravanas ya casi disponen de espacio. Un negocio que toca desde los restaurantes isleños hasta los alojamientos, así como los comercios ubicados por toda la Isla.

Arranca la Semana Santa del motor, y con ella, se despierta la ilusión de miles de personas que ya organizan con total precisión los cuatro días grandes: la comida que lleva cada uno, los tramos que van a presenciar, las horas señaladas para desplazarse de un lado a otro y los juegos de mesa que van a tener para pasar el tiempo. De las mantas y sillas se encarga cada uno a elección propia. Con el calendario de la prueba de fondo de pantalla y la emoción de las primeras veces, la cita mundialista cuenta las horas para comenzar a rodar por las carreteras de la Isla. Luces, cámara y acción. O mejor dicho, gasolina, velocidad y adrenalina.