Viento, táctica y resistencia. Fernando León y Antonio Del Castillo-Olivares se imponen en el Snipe canario
La Bahía de Las Palmas de Gran Canaria fue escenario este fin de semana, 18 y 19 de abril, de la celebración del Campeonato de Canarias – Circuito Canario de Snipe (Acto 3), una prueba clave del calendario autonómico de la clase internacional Snipe.
La Bahía de Las Palmas de Gran Canaria fue escenario este fin de semana, 18 y 19 de abril, de la celebración del Campeonato de Canarias – Circuito Canario de Snipe (Acto 3), una prueba clave del calendario autonómico de la clase internacional Snipe.
Condiciones exigentes marcan la jornada final
El campeonato estuvo condicionado por una meteorología especialmente dura en su jornada final. El viento sopló con intensidad, superando los 20 nudos y alcanzando rachas de hasta 23, lo que puso al límite a las tripulaciones.
Estas condiciones obligaron a numerosas embarcaciones a retirarse antes de completar el programa previsto, en claro contraste con la jornada inaugural, donde el viento más moderado permitió disputar tres mangas en un ambiente competitivo pero más accesible.
A pesar de la dureza del día, el comité de regatas logró completar dos mangas adicionales, cerrando así un campeonato exigente tanto en lo físico como en lo táctico.
Clasificación final
El podio absoluto quedó definido con un alto nivel competitivo:
- 1ª posición: Fernando León Boissier / Antonio del Castillo-Olivares Navarro
- 2ª posición: Samuel Beneyto Lancho / Rosa María Lancho García
- 3ª posición: Javier Padrón Torrent / Ignacio Méndez González
En otras categorías destacadas:
- Primera tripulación mixta: Samuel Beneyto Lancho / Rosa María Lancho García
- Categoría Máster: Fernando León Boissier / Antonio del Castillo-Olivares Navarro
- Gran Máster: Joaquín Blanco Roca / Patricia Martín Ruiz
Una prueba clave del circuito canario
Este Acto 3 consolida su papel como una de las citas determinantes dentro del Circuito Canario de la clase Snipe, reuniendo a algunas de las mejores tripulaciones del archipiélago y confirmando el alto nivel competitivo de la flota.
La Bahía de Las Palmas volvió a demostrar su versatilidad como campo de regatas, capaz de ofrecer tanto jornadas técnicas como auténticos desafíos de supervivencia, reforzando su prestigio dentro del panorama nacional de la vela ligera.
A la entrega acudió Manuel Farías, nuevo presidente de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes. La regata estuvo organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria, por delegación de la Real Federación Canaria de Vela, y contó con el patrocinio de Naviera Armas-Trasmediterránea, así como con la colaboración institucional de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, la Asociación Española de Clubes Náuticos y la Asociación Canaria de Clubes Náuticos.
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