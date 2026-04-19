Viento, táctica y resistencia. Fernando León y Antonio Del Castillo-Olivares se imponen en el Snipe canario

La Bahía de Las Palmas de Gran Canaria fue escenario este fin de semana, 18 y 19 de abril, de la celebración del Campeonato de Canarias – Circuito Canario de Snipe (Acto 3), una prueba clave del calendario autonómico de la clase internacional Snipe.

Condiciones exigentes marcan la jornada final

El campeonato estuvo condicionado por una meteorología especialmente dura en su jornada final. El viento sopló con intensidad, superando los 20 nudos y alcanzando rachas de hasta 23, lo que puso al límite a las tripulaciones.

Estas condiciones obligaron a numerosas embarcaciones a retirarse antes de completar el programa previsto, en claro contraste con la jornada inaugural, donde el viento más moderado permitió disputar tres mangas en un ambiente competitivo pero más accesible.

A pesar de la dureza del día, el comité de regatas logró completar dos mangas adicionales, cerrando así un campeonato exigente tanto en lo físico como en lo táctico.

Clasificación final

El podio absoluto quedó definido con un alto nivel competitivo:

1ª posición: Fernando León Boissier / Antonio del Castillo-Olivares Navarro

Fernando León Boissier / Antonio del Castillo-Olivares Navarro 2ª posición: Samuel Beneyto Lancho / Rosa María Lancho García

Samuel Beneyto Lancho / Rosa María Lancho García 3ª posición: Javier Padrón Torrent / Ignacio Méndez González

En otras categorías destacadas:

Primera tripulación mixta: Samuel Beneyto Lancho / Rosa María Lancho García

Samuel Beneyto Lancho / Rosa María Lancho García Categoría Máster: Fernando León Boissier / Antonio del Castillo-Olivares Navarro

Fernando León Boissier / Antonio del Castillo-Olivares Navarro Gran Máster: Joaquín Blanco Roca / Patricia Martín Ruiz

Una prueba clave del circuito canario

Este Acto 3 consolida su papel como una de las citas determinantes dentro del Circuito Canario de la clase Snipe, reuniendo a algunas de las mejores tripulaciones del archipiélago y confirmando el alto nivel competitivo de la flota.

La Bahía de Las Palmas volvió a demostrar su versatilidad como campo de regatas, capaz de ofrecer tanto jornadas técnicas como auténticos desafíos de supervivencia, reforzando su prestigio dentro del panorama nacional de la vela ligera.

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