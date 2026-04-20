Tercera RFEF
Empate estéril para Lanzarote y ‘Sanfer’
Los ‘rojillos’ desperdician su última bala para alcanzar el playoff y los de Maspalomas desaprovechan la ocasión de asaltar el liderato
acan
El Lanzarote y San Fernando sumaron un punto que no termina de beneficiar a ninguno de los dos equipos (1-1) en a clasificación del grupo canario de Tercera RFEF. El cuadro lanzaroteño, que igualó la ventaja inicial del Sanfer poco antes del descanso, desperdició una de sus últimas balas para acercarse al playoff de ascenso, mientras que el conjunto de Maspalomas desaprovechó la oportunidad de colocarse líder al empatar también el primero, el Atlético Paso, con el que empata a puntos.
El dominio inicial lo llevó el cuadro rojillo, que a los cuatro minutos dio el primer aviso serio tras un balón en profundidad sobre Moha, que se marchó en velocidad, dribló al portero, y acabó estrellando el balón en la base del poste. En la réplica, al cuarto de hora, Ruymán tuvo que estirarse para desviar el disparo de Edu Salles desde la frontal.
Con el paso de los minutos, el San Fernando se fue encontrando más cómodo sobre el campo, y tras una falta de Dani López al travesaño, llegó el 0-1 en el minuto 26 después de un centro de Dani López desde la izquierda cabeceado a la red por Edu Salles. Pese a la mejoría visitante, los de Ángel López no bajaron los brazos y poco antes del descanso Moha restableció la igualada, al recoger un servicio de Pablo al espacio y resolver con un remate cruzado en el interior del área.
La igualdad fue la tónica al inicio de la segunda parte, aunque con algo más de sensación de peligro por parte del Lanzarote. Una de las acciones más claras la tuvo Miguel Gopar pasada la hora de juego con un remate a la media vuelta desde la frontal que desvió lo justo un defensor; luego, Loukou cabeceó libre de marca un saque de esquina al segundo palo, volviendo a rechazar un zaguero.
En el minuto 72, Loukou vio la segunda amarilla y obligó al cuadro lanzaroteño a disputar el tramo final con diez futbolistas sobre el campo. Pese a ello, el Sanfer no supo gestionar la superioridad numérica y la última oportunidad volvió a caer hacia el bando local, tras una internada de Nadjib y su posterior lanzamiento repelido por Josimar, quien volvió a intervenir en el rechace para negarle el gol a Yeray Tavío en boca de gol.
- Un artista canario devuelve la vida a una fachada abandonada de Las Alcaravaneras con un mural artístico
- Pelea multitudinaria en La Isleta: un detenido y buscan a más implicados
- ¿Hasta cuándo durará este calor y calima en Canarias?
- Pastelas de pollo, bocadillos de jamón serrano y dulces marroquíes: la fusión se saborea en esta cafetería de Las Palmas de Gran Canaria
- La Aemet alerta de más calima en Canarias durante el domingo: estas son las islas con peor calidad de aire
- Un juez confirma la multa: despedir a una empleada de baja médica tras vigilarla le cuesta 7.501 euros a una empresa
- Mario Benítez, agricultor en Valsequillo: «El 98% del millo para el gofio en Gran Canaria viene de Argentina»
- El embalse de Valleseco, en el aire: el Ayuntamiento consulta a los vecinos tras la oposición al proyecto de interés regional