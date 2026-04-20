Empate estéril para Lanzarote y ‘Sanfer’

El Lanzarote y San Fernando sumaron un punto que no termina de beneficiar a ninguno de los dos equipos (1-1) en a clasificación del grupo canario de Tercera RFEF. El cuadro lanzaroteño, que igualó la ventaja inicial del Sanfer poco antes del descanso, desperdició una de sus últimas balas para acercarse al playoff de ascenso, mientras que el conjunto de Maspalomas desaprovechó la oportunidad de colocarse líder al empatar también el primero, el Atlético Paso, con el que empata a puntos.

El dominio inicial lo llevó el cuadro rojillo, que a los cuatro minutos dio el primer aviso serio tras un balón en profundidad sobre Moha, que se marchó en velocidad, dribló al portero, y acabó estrellando el balón en la base del poste. En la réplica, al cuarto de hora, Ruymán tuvo que estirarse para desviar el disparo de Edu Salles desde la frontal.

Con el paso de los minutos, el San Fernando se fue encontrando más cómodo sobre el campo, y tras una falta de Dani López al travesaño, llegó el 0-1 en el minuto 26 después de un centro de Dani López desde la izquierda cabeceado a la red por Edu Salles. Pese a la mejoría visitante, los de Ángel López no bajaron los brazos y poco antes del descanso Moha restableció la igualada, al recoger un servicio de Pablo al espacio y resolver con un remate cruzado en el interior del área.

La igualdad fue la tónica al inicio de la segunda parte, aunque con algo más de sensación de peligro por parte del Lanzarote. Una de las acciones más claras la tuvo Miguel Gopar pasada la hora de juego con un remate a la media vuelta desde la frontal que desvió lo justo un defensor; luego, Loukou cabeceó libre de marca un saque de esquina al segundo palo, volviendo a rechazar un zaguero.

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En el minuto 72, Loukou vio la segunda amarilla y obligó al cuadro lanzaroteño a disputar el tramo final con diez futbolistas sobre el campo. Pese a ello, el Sanfer no supo gestionar la superioridad numérica y la última oportunidad volvió a caer hacia el bando local, tras una internada de Nadjib y su posterior lanzamiento repelido por Josimar, quien volvió a intervenir en el rechace para negarle el gol a Yeray Tavío en boca de gol.