IRONMAN Lanzarote 2026: la fecha y por qué es una edición especial la de este año

Cuenta atrás para el Ironman de Lanzarote 2026, uno de los triatlones más duros del mundo, La isla de Lanzarote acogerá el próximo 23 de mayo de 2026 la 34ª edición del IRONMAN Lanzarote.

La cita, que se llevará a cabo en una isla declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, como es el caso de Lanzarote, reunirá a atletas de distintos países.

Esta edición tendrá además un significado especial, ya que será la última organizada por el complejo deportivo Club La Santa, que durante 34 ediciones, desde 1992, ha estado vinculado al evento.

Un recorrido que destaca por su dureza

El IRONMAN Lanzarote está considerado como uno de los triatlones más duros del mundo. Su exigencia se debe tanto a la longitud de las pruebas como a las condiciones naturales de la isla, especialmente el viento.

El evento se divide en tres segmentos:

Natación (3,8 kilómetros): se realiza en una sola vuelta en Playa Grande, en Puerto del Carmen (municipio de Tías).

se realiza en una sola vuelta en Playa Grande, en Puerto del Carmen (municipio de Tías). Ciclismo (180 kilómetros): este recorrido de gran exigencia atraviesa buena parte de la isla, incluyendo enclaves como el Parque Nacional de Timanfaya y la zona de La Geria, conocida por su singular paisaje volcánico.

este recorrido de gran exigencia atraviesa buena parte de la isla, incluyendo enclaves como el Parque Nacional de Timanfaya y la zona de La Geria, conocida por su singular paisaje volcánico. Carrera a pie (42,2 kilómetros): la maratón final discurre por la Avenida de las Playas, con salida y llegada en Playa Grande.

Un triatleta en el Ironman Lanzarote 2025 en el Mirador del Río, en Haría, en el norte de Lanzarote / La Provincia

El trazado combina belleza paisajística con dificultad técnica, lo que convierte la prueba en un reto destacado incluso para atletas experimentados.

Inscripciones para el IRONMAN Lanzarote 2026

Además de su dureza, el IRONMAN Lanzarote destaca por su antigüedad. Se trata del IRONMAN más antiguo de Europa, lo que le otorga un papel relevante dentro del circuito internacional de esta disciplina.

Cada año, desde su primera celebración en la isla de los volcanes en 1992, la competición atrae a miles de participantes y aficionados y se consolida como una de las citas imprescindibles del calendario deportivo global.

Las inscripciones para participar en la prueba continúan abiertas en la web oficial del IRONMAN Lanzarote 2026.

El Ironman de Lanzarote 2025, en imágenes / Adriel Perdomo / EFE

Club La Santa organiza el IRONMAN de Lanzarote desde hace 34 años

La relación entre Club La Santa y la organización IRONMAN comenzó en 1992, año en el que se celebró la primera edición en la isla. Desde entonces, la competición ha crecido hasta consolidarse como una referencia internacional en el triatlón de larga distancia.

Según los datos facilitados por Club La Santa, más de 50.000 deportistas han participado en esta prueba a lo largo de su historia. Este volumen de participantes ha contribuido a situar a Lanzarote como un destino clave para el deporte de resistencia.

El impacto del evento no se ha limitado al ámbito deportivo. También ha tenido repercusiones en el turismo y la economía local, al proyectar la imagen de la isla como un espacio idóneo para el deporte al aire libre.

Descripción del recorrido del Ironman de Lanzarote.

Fin de una colaboración histórica

Club La Santa anunció la pasada semana que dejará de organizar el IRONMAN Lanzarote en 2027, por lo que la edición de 2026 será la última colaboración. Esto supone el cierre de una etapa que ha marcado el desarrollo del triatlón en Canarias durante más de 30 años.

A partir de 2027, el evento continuará celebrándose en Lanzarote, aunque sin la implicación directa del complejo deportivo ni su denominación actual. Por el momento, no se han detallado los cambios organizativos ni el nuevo formato que adoptará la prueba en futuras ediciones.

La organización ha adelantado que en los próximos meses se dará a conocer más información sobre la edición de 2027, incluyendo fechas de inscripción y aspectos logísticos.

El futuro del IRONMAN Lanzarote

Aunque la edición de 2026 marcará el final de la etapa conjunta entre Club La Santa e IRONMAN, todo apunta a que la prueba mantendrá su esencia. La continuidad del evento en la isla garantiza que seguirá siendo un referente internacional.

La transición hacia un nuevo modelo organizativo abre una nueva etapa para el triatlón en Lanzarote, que deberá adaptarse a los cambios sin perder la identidad que lo ha convertido en una cita mítica.

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La edición de 2026 se presenta como una oportunidad para cerrar un ciclo histórico y, al mismo tiempo, celebrar la trayectoria de una de las competiciones más emblemáticas del deporte en Canarias y en el resto de Europa.