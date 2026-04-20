El Rally Islas Canarias coge el testigo del Stadium Race y toma el Estadio de Gran Canaria

De los goles de Estanis Pedrola y Manu Fuster a los derrapes del francés Sebatian Oiger, el nueve veces campeón del mundo. El Rally Islas Canarias 2026, que comienza este jueves con el Shakedown en Santa Brígida, cuenta con una gran novedad respecto a otras ediciones y que resultará pionera en la historia del Mundial, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la prueba insular. Los pilotos participantes en esta cita, que congrega a los pasionales aficionados del Archipiélago, recorrerán un circuito improvisado en el Estadio de Gran Canaria, la casa de la UD Las Palmas, en dos ocasiones durante este fin de semana (el jueves y el viernes por la noche) como parte de la propia competición. Sin embargo, este hito no es nuevo para el recinto de Siete Palmas, ya que en el año 2008 se celebró allí el Stadium Race Gran Canaria.

«Todo surgió de la idea del Rally de Campeones. Hubo una vez que se celebró en Wembley, en el año 2007, y, a partir de ahí, empezamos con la organización del Stadium Race. De manera conjunta con la empresa Lastlap nos pusimos manos a la obra para planificarlo todo», aclaraba Daniel González, CEO de DG Eventos, la empresa responsable de que aquella cita se pudiera llevar a cabo.

Casi 24 horas de trabajo durante diez días

Para poder convertir el Gran Canaria en un circuito, se aprovecharon las pistas de atletismo, que por aquel entonces todavía estaban presentes. A pesar de ello, González recalcaba que poder plasmar lo que tenían pensado no resultó sencillo, ya que la obra civil fue el «principal inconveniente. Estuvimos en torno a ocho o nueve días quitando piedras de los exteriores del Estadio, donde ahora está el Arena. Trajimos camiones de tierra y filtramos todas las piedras. Luego cubrimos todas las pistas con una especie de tela asfáltica, le pusimos encima madera de encofrar, pusimos sobre ella unos 30 centímetros de tierra y, por último, lo asfaltamos todo».

Finalmente, el circuito alcanzó una longitud de un kilómetro cien metros, que incluía un puente que pasaba por la grada Naciente para, según explica Daniel, hacer el «revés que permitiese hacer el cambio del recorrido. Estuvimos trabajando casi 24 horas durante diez días para poder llegar a tiempo y tenerlo todo preparado. Por suerte, lo acabamos consiguiendo con un resultado magnífico».

Un elenco de pilotos envidiable

En cuanto al listado de pilotos participantes en el evento, estaban Dani Sordo, que compite actualmente en el Mundial de WRC, Marc Gené, que en aquel momento era piloto probador de Ferrari y ahora es embajador de la marca, el finés Juha Kankkunen, cuatro veces campeón del mundo de rally, Didier Auriol, campeón mundial en el 94, o las leyendas locales José Mari Ponce y Luis Monzón. Daniel González aseguraba que no fue muy difícil convencer a los corredores, ya que «no tuvieron dudas. Compitieron a gran nivel y nos regalaron un espectáculo increíble. Vino hasta Antonio Lobato, el famoso narrador de la Fórmula 1. En ese sentido, Lastlap nos ayudó mucho para llegar hasta todos esos pilotos porque, por aquel entonces, llevaban la cuenta de Red Bull. Trajimos pilotos de distintas modalidades que competían con un coche muy parecido».

La prueba, que se desarrolló en duelos de uno contra uno, la acabó ganando Marc Gené, que venció al asturiano Javi Villa, quien compitió en GP2 e hizo pruebas con algún equipo de Fórmula 1. El CEO de DG Eventos recordaba, con especial cariño, el papel de Luis Monzón, rindiéndose ante el grancanario: «Luis Monzón hizo una gestión de neumáticos espectacular. Los que no somos tan entendidos en el mundo del motor nos quedamos muy sorprendidos por cómo fue capaz de avanzar rondas manteniendo las ruedas en buenas condiciones. Fue increíble», destacaba.

Un evento de Playstation y un éxito asegurado para el Islas Canarias

Por otra parte, González recalcaba que les costó un poco llegar a la afición del motor en la isla porque cree que estaban «acostumbrados a estar esperando en una curva a que pasaran los coches, mientras que en el Stadium Race era algo como de Playstation. Probablemente, no tenga la esencia del rally y puede que nos adelantásemos un poco en el tiempo. Quizás, ahora ya es algo más común. En aquel entonces, metimos 18.000 espectadores, aunque esperábamos unos 22.000 o 23.000. Para mí, el formato fue un éxito, lo que pasa es que todo lleva un proceso. Es difícil dar con la fórmula correcta a la primera».

Además, auguraba que el doble tramo que se va a celebrar ahora en el Estadio de Gran Canaria va a ser un éxito, ya que remarcaba que, conociendo a la «organización del Islas Canarias va a ser una maravilla. Nosotros lo hicimos hace casi 20 años, siendo un poco pioneros, pero estoy convencido de que los aficionados van a disfrutar mucho». Y, ante la pregunta de si alguien le ha contactado para consultarle alguna cuestión sobre aquel Stadium Race, Daniel informaba que no: «La verdad es que no nos han llamado, pero también le digo que esto es diferente. Nosotros no usamos el césped y ya no están las pistas. Aun así, hay técnicos del Cabildo que estuvieron en nuestro evento hace 18 años, así que saben perfectamente cómo lo tienen que hacer y estoy seguro de que va a salir bien».