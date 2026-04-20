Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta se dan un baño de masas antes del Rally Islas Canarias

Baño de masas a las puertas de una cita mundialista. Los pilotos del equipo Toyota Gazoo Racing WRT acudieron en el día de ayer a las instalaciones de la marca situadas en Miller Bajo para ser los grandes protagonistas de un muy caluroso encuentro con los aficionados, a dos días de que arranque el Rally Islas Canarias. Los apasionados seguidores insulares no dudaron en acompañar a sus ídolos, que llegaron al evento montados en los vehículos que utilizarán estos días, mostrándoles su cariño en todo momento al equipo dominador del campeonato.

El finés Sami Pajari, el sueco Oliver Solberg y el británico Elfy Evans fueron aclamados por los casi 300 aficionados presentes en esta cita, aunque, sin lugar a dudas, los más queridos y solicitados en los cuarenta minutos que duró la sesión de firmas fueron otros dos pilotos con acento galo y japonés. Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta se llevaron las miradas de todos los aficionados presentes, ya que se tratan de dos de los pilotos más importantes del Mundial, uno de ellos porque es el actual líder del campeonato y llega a Gran Canaria dispuesto a seguir en lo más alto de la clasificación, y el otro porque es una leyenda del automovilismo y que cuenta con un palmarés impresionante.

Un nonacampeón

En las vitrinas de Sébastien Ogier lucen nueve campeonatos del mundo de rally, un hito que está solo al alcance de un Sébastien Loeb, que ganó el mismo número de trofeos, aunque en el caso del piloto de Haguenau los consiguió de forma consecutiva entre 2004 y 2012. En ese sentido, el corredor de Toyota, que ocupa la sexta plaza del Mundial actual, logró levantar ocho cetros planetarios seguidos, pero entre 2021 y 2024 se quedó sin completar el éxito. Eso sí, la temporada pasada volvió a lo más alto sumando seis triunfos que le ayudaron a ganar a su compañero Evans en la pugna por el título. A pesar de ello, en el Islas Canarias celebrado en 2025 no pudo subirse al cajón más alto del podio, finalizando en la segunda posición por detrás del finlandés Kalle Rovanpera.

Ahora, la intención de Sébastien Ogier es recortar distancias con la cabeza del campeonato, ya que está a 55 puntos del primer puesto, para levantar su décimo Mundial.

Un líder en racha

Por su parte, Takamoto Katsuta llega al Rally Islas Canarias como el líder del WRC con 81 puntos. Sus dos triunfos consecutivos en Kenia y Croacia le han elevado en la tabla, por lo que no quiere dejar escapar la oportunidad de seguir arriba.

Lo cierto es que el japonés se estrenó en la primera categoría del Mundial con esa victoria en tierras africanas, convirtiéndose en el segundo nipón en conquistar una prueba mundialista tras Kenjiro Shinozuka. A sus 33 años, buscará hacer historia tratando de ganar en Gran Canaria para mantener sus opciones de ser campeón del mundo por primera vez.