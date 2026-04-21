Agüimes se convierte este domingo en la meta del Rally Islas Canarias

Agüimes vivirá este domingo una de las jornadas más destacadas de la 50ª edición del Rally Islas Canarias, al convertirse en el punto final de la competición con la celebración de la Power Stage, uno de los tramos más esperados del campeonato, y la posterior entrega de premios.

El municipio será protagonista del desenlace de la prueba con un programa que combinará competición y ambiente festivo. La carpa del Auditorio Agüimes acogerá actividades y contará con una pantalla gigante desde la que se podrá seguir el tramo decisivo y la ceremonia final.

La jornada arrancará a las 09.15 horas con el tramo entre la Era del Cardón y Agüimes, un recorrido que, según destaca el Ayuntamiento, ofrecerá buenas condiciones de visibilidad para el público. Más tarde, a partir de las 13.15 horas, se disputará la Power Stage. Tras ella, los tres primeros clasificados de las categorías WRC1, WRC2 y WRC3 recorrerán varias calles del casco histórico hasta llegar a la carpa junto al Auditorio, donde tendrá lugar la entrega de trofeos.

El Rally Islas Canarias arranca el día 23 y contará con 18 tramos cronometrados y más de 300 kilómetros de competición sobre asfalto en distintos puntos de Gran Canaria. El hecho de que Agüimes haya sido elegida para poner el broche final refuerza, según el consistorio, la proyección del municipio dentro de una prueba con creciente visibilidad internacional.

Con motivo del evento, el Ayuntamiento ha informado de un amplio dispositivo de cortes y restricciones de tráfico. Desde las 22.00 horas del sábado 25 y hasta la finalización de la prueba el domingo 26, quedará prohibida la circulación en distintos puntos del municipio, entre ellos la calle Joaquín Artiles, varios accesos desde Perú, Chile, Bolivia y Panamá, así como la calle Acebuche, el Camino del Cementerio, el Camino de La Charca y el acceso al área recreativa de El Milano. También se modificarán sentidos de circulación en Acebuche, Sabina y La Palmita.

Además, entre las 11.00 y las 15.00 horas del domingo, permanecerán cerradas al tráfico varias calles del casco histórico, como Moral, La Gloria, La Paz, Sol, San Antonio María Claret, Plaza del Rosario y parte de Alejandro Hidalgo. A ello se sumarán restricciones de estacionamiento desde la noche del sábado en zonas cercanas al Auditorio y otras calles del entorno.