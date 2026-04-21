Dani Sordo, la gran baza nacional de Hyundai para pelear por el podio en el Rally Islas Canarias

Hyundai Shell Mobis World Rally Team se da un baño de masas en las instalaciones de Miller Bajo de la marca coreana, en su presentación oficial, en la que los mayores vítores se los lleva el piloto cántabro, Dani Sordo, que es la gran baza española para intentar pelear con Toyota por un puesto en el podio de la prueba canaria.

La afición grancanaria volvió a evidenciar que su pasión por el motor no tiene parangón en el concierto nacional e internacional por el Rally Islas Canarias que cumple su 50 aniversario y que sigue descontando días para su esperado pistoletazo de salida el jueves, con el shakedown en Santa Brígida; como se pudo ver en la tarde de ayer durante la presentación, en las instalaciones de Miller Bajo, del Hyundai Shell Mobis World Rally Team, en la que la mayor ovación se la llevó el piloto cántabro, Dani Sordo, el único piloto nacional, junto a Carlos Sainz y su paisano Chus Puras, que saben lo que es ganar una prueba de la cita mundialista. En su regreso al WRC1, el experimentado piloto es visto por la marca coreana como una de sus bazas para dar guerra a su máximo rival, Toyota, en la batalla por ocupar las plazas de podio, tras quedarse con un sabor amargo en Croacia, donde probablemente merecieron algo más por el rendimiento del equipo.

Junto al montañés, se presentaron los otros dos pilotos del equipo, Adrien Fourmaux y Thierry Neuville, que a diferencia del español, que sólo disputará entre cinco y siete pruebas del mundial, ellos sí que pelearán por la general del WRC1.

Masiva presencia de aficionados

Junto a los tres esperados protagonistas, formaron parte del acto oficial de presentación del equipo, Jennifer González, gerente de comunicación de Hyundai Canarias y Pablo Marcos, el team manager -jefe de equipo-de Hyundai Motorsport, encargado de la dirección estratégica del equipo en este mundial y que dejó claro a los aficionados congregados en el evento que su objetivo es «conseguir el mayor número de puntos posible», destacando la presencia de Sordo, del que afirmó que «es nuestro capitán, vuelve al Rally1 y tenemos todos muchas ganas de verle conducir en cada tramo». «Le vamos a dar total libertad para que haga disfrutar a toda la afición y sobre todo al equipo», desveló.

Neuville y Fourmaux, a sacarse la espinita

Por su parte, el piloto belga Thierry Neuville, campeón del mundo con Hyundai en 2024, reconocía ante los bulliciosos fans que «estoy muy contento de estar aquí, las carreteras de este Rally Islas Canarias tienen el mejor asfalto y espero poder encontrar la velocidad durante este fin de semana, en comparación con lo que fue mi participación en la carrera durante el año pasado», en un claro deseo de sacarse la espinita de no haber podido subirse al podio de la carrera ante el dominio de los Toyota.

El galo Adrien Fourmaux, en la misma línea que su compañero, declaró que «vengo a darlo todo, nunca me rindo y espero brindar un gran espectáculo a todos los fans que nos van a acompañar en cada tramo de la carrera».

Un segundo puesto en 2005 para el cántabro

Entre los numerosos vítores de la afición isleña, Dani Sordo, recordaba su experiencia en el Rally Islas Canarias en 2005 y en el Stadium Race en 2008. «Estoy muy contento de estar aquí con el equipo Hyundai, junto a Adrien y Thierry vamos a intentar darlo todo para dejar a la marca donde realmente se merece, estoy muy ilusionado con mi vuelta al WRC1 y más aquí en Canarias, que para mí fue duro no poder estar el año pasado, pero la vida da muchas vueltas y he podido estar este año», afirmó el cántabro, quien espera que «el tiempo nos acompañe, porque últimamente parece que no estamos en Canarias», dijo recordando que no pudo disputar el Rally Villa de Santa Brígida por los efectos de la borrasca Therese.

Sordo afirmó que «la afición canaria siempre ha sido muy especial, siempre ha sido un placer poder venir aquí, sólo pude venir en 20025 y logré hacer un segundo puesto, pero hasta ahora no tuve la oportunidad de volver a correr en la Isla, pero tengo muchas ganas de hacerlo y de hacer que la afición se divierta con nosotros».