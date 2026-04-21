Dani Sordo lidera la representación peninsular en el Rally Islas Canarias 2026

El Rally Islas Canarias contará con una destacada presencia de equipos peninsulares, desde figuras consolidadas hasta jóvenes promesas que acuden a la cita mundialista con aspiraciones muy distintas en un escenario de máxima exigencia.

Al frente de la representación nacional estará Dani Sordo, acompañado por Cándido Carrera, a los mandos del Hyundai i20 N Rally1. El cántabro no necesita presentación; su trayectoria en el WRC lo sitúa como la referencia indiscutible del panorama español actual. Su presencia tiene un significado especial, ya que supone su vuelta a la disciplina del Campeonato del Mundo, recuperando además su estatus como piloto oficial de Hyundai Motorsport, formación con la que ha logrado dos de sus tres victorias en el mundial.

Tras un paréntesis de un año, esta será su decimotercera temporada dentro de la estructura mundialista, compartiendo alineación en esta ocasión con Thierry Neuville y Adrien Fourmaux.

Otro de los focos estará situado sobre el equipo formado por Alejandro Cachón y Borja Rozada, que competirán con el Toyota GR Yaris Rally2 en su segunda temporada en el WRC2. La dupla, bajo la tutela de MSi Racing Team y Toyota Gazoo Racing Spain, llega a las islas tras un inicio de campaña esperanzador, respaldado por su actuación en el Rally de Croacia, donde firmaron la cuarta posición y el séptimo puesto en la general.

El asturiano y el madrileño continúan dando muestras de su evolución en el ámbito mundialista, donde el año pasado consiguieron su primera victoria en la cita de Japón. El Rally Islas Canarias se presenta como una referencia favorable para sus intereses, tras haber conseguido aquí un destacado segundo puesto en la pasada edición.

Los españoles inscritos en el Rally Islas Canarias 2026

También destaca la presencia de Jan Solans, junto a Rodrigo Sanjuan, al volante de un Skoda Fabia RS Rally2, en un nuevo capítulo dentro de su trayectoria mundialista. El piloto catalán afronta un nuevo proyecto, en esta ocasión, junto a Calm Competició.

Solans, inscrito en la categoría WRC2, llega con ganas de pelear por posiciones destacadas. Y es que el catalán cuenta con sobrada experiencia en los tramos de Gran Canaria, donde ya logró el cuarto puesto en 2023, durante la etapa del rally en el europeo (ERC), un resultado que refuerza su confianza de cara a esta nueva etapa.

La nómina de equipos peninsulares cuenta también con la presencia de Gil Membrado y Adrián Pérez, con un Ford Fiesta Rally3, una de las apuestas más jóvenes y prometedoras del panorama nacional. El barcelonés afronta su primera temporada completa en el mundial dentro de la categoría WRC3, donde acaba de hacer gala de su extraordinario talento.

Membrado y Pérez llegan a la cita canaria con el segundo puesto en el Rally de Croacia en el bolsillo, resultado que supone su primer podio en el WRC y que confirma su rápida adaptación al campeonato. En Canarias tendrá, además, un interesante duelo dentro de la categoría con el piloto local Raúl Hernández, en una batalla que añade un aliciente más a su participación en la prueba.

Más allá de estos nombres propios, la representación peninsular se completa con otros equipos, entre los que figuran Carlos Moreno y Diego Fuentes, así como Miguel Granados junto al experimentado copiloto Marc Martí, ambos con sendas unidades del Skoda Fabia RS Rally2. También estará presente el veterano piloto Javier Azcona, que regresa a los tramos canarios tras 20 años de ausencia, acompañado en esta ocasión por Marina Azcona, estrenando un Peugeot 208 Rally4.