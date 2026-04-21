¿Habrá un nuevo ganador en el Rally Islas Canarias 2026?

Después de los rallies de Monte-Carlo, Suecia, Safari y Croacia llega el turno de España. El Rally Islas Canariasrepite por segundo año consecutivo en el FIA World Rally Championship (WRC) y lo hace tomando el testigo de los tramos croatas, es decir, con el asfalto como protagonista.

Si bien el año pasado se vio el total y absoluto dominio de Toyota, nada hace pensar que en 2026 suceda algo diferente. Pero, para dinamitar las quinielas, Hyundai estuvo cerca de vencer en tierras croatas, un triunfo que se le escapó a Neuville en los metros finales.

Con esa relativa incertidumbre se alzará el telón en Gran Canaria, territorio al que llega como líder un sorprendente Takamoto Katsuta. El japonés, con dos triunfos consecutivos, es el primer asiático en comandar el WRC en toda su historia. Por otro lado, en Croacia tomó el testigo de Oliver Solberg y Elfyn Evans, los dos compañeros de escuadra que también se han turnado al mando del campeonato en estos primeros compases.

El GR Yaris Rally1 acapara todas las victorias de la temporada. Pero no solo eso, sus cinco pilotos encabezan la tabla de mejores tiempos tras cuatro rallies, hasta el punto de que Toyota ha sido capaz de sumar 62 scratch en lo que va de año por apenas 8 de los titulares de Hyundai Motorsport.

Pero, como se comprobó en Croacia, en los rallies no hay nada decidido hasta que se supera la meta final. El devenir de aquella carrera ubicó en una posición de privilegio al campeón del mundo de la temporada 2024, situación que, como hemos indicado, no fue capaz de rematar el primer espada del equipo con base en Alzenau.

Los de Hyundai Motorsport tratarán de sumar su primer triunfo en el palmarés del rally grancanario. / LP/DLP

Por otro lado, en las filas de Hyundai Motorsport figura otra estrella emergente, Adrien Fourmaux. El galo es el único piloto inscrito con un Rally1, la categoría principal en el WRC, que podría reeditar triunfo en las carreteras grancanarias. Ya lo hizo en 2020, año de su estreno en estas latitudes.

Compartiendo escuadra, Dani Sordo regresa a la órbita mundialista tras un año en blanco que aprovechó para proclamarse campeón de Portugal. El cántabro solo atesora una participación en este rally; fue en 2005, edición en la que acabó segundo. En otra perspectiva, tampoco ha competido con esta versión ‘no híbrida’ del Hyundai i20 N Rally1. Así, habrá que concederle el lógico margen de evolución.

Lista de inscritos Rally Islas Canarias

El vigente campeón del mundo lucirá el número uno en la lista oficial de inscritos. El de Gap alcanzó el título el año pasado como el primer piloto a tiempo parcial cubriendo el campeonato. Si bien este año solo ha competido en la primera y tercera cita, es cierto que no pudo materializar su enésimo triunfo en Monte-Carlo.

Su hambre de triunfos, y el buen sabor de boca que se llevó el año pasado, donde únicamente fue superado por Kalle Rovanperä, le convierten en un claro favorito a la victoria.

Elfyn Evans también rodó a gran nivel en 2025, además de haber sido el único top que reconoció esta cita en 2024. El galés cometió un grave error en Croacia cuando marchaba al mando, lo que siembra algunas dudas, una vez que ese tipo de fallos pueden costar un título a final de temporada.

Oliver Solberg, primer líder del año, ha ido perdiendo fuelle en cuanto a resultados, que no en lo que se refiere a la velocidad. El sueco es el que más tramo ha ganado esta temporada, 24 por los 12 de Evans, que marcha segundo en esa tabla. Si bien es tercero a 13 puntos del liderato, no puede marcarse más errores que le lastren en su lucha por el título.

Así, el líder, con dos victorias de cuatro posibles con apenas cinco mejores tiempos en este arranque, es un Takamoto Katsuta que puede permitirse un cierto control antes de que el certamen llegue a Portugal, un rally de tierra siempre imprevisible. Habrá que seguir de cerca su actuación al paso por La Aldea, escenario que le enamoró en 2025.

Sami Pajari, cuarto en la provisional del WRC, empieza a asentarse en el podio. El año pasado acabó contra una valla camino de San Mateo, pero las sensaciones del finlandés volador en el presente curso invitan a hacerle un seguimiento muy cercano.

La alineación de unidades Rally1 la completa M-Sport con los Ford Puma. Josh McErlean repite con el ánimo de quitarse el mal sabor de boca del año pasado, cuando acabó contra las raíces en los primeros metros de la etapa final.

Sí que cabe prestarle especial atención a Jon Armstrong. En su primer año en esta categoría, el vigente subcampeón europeo ha demostrado una velocidad por encima del material del que dispone. Sin lugar a dudas, será un atractivo comprobar su rendimiento en un recorrido tan técnico y exigente como el insular.

Y de este modo arranca la segunda edición mundialista del Rally Islas Canarias, unas bodas de oro que seguro quedarán en la retina de los aficionados.