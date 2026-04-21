El Rally Islas Canarias 2026, el más largo de toda su historia
La borrasca Therese, a escasas semanas de la prueba, obligó a cambiar el itinerario original previsto por la organización. En su nuevo dibujo, el Rally Islas Canarias supera los 1.300 km de recorrido total
J.V.
En un ágil ejercicio para superar las consecuencias del paso de la borrasca Therese, el Rally Islas Canarias debió redibujar el itinerario inicial a escasas semanas de su celebración para alcanzar, de manera totalmente segura, los kilómetros cronometrados necesarios para una prueba del WRC.
Esos cambios derivaron en la ampliación del kilometraje total, ahora con enlaces más largos en detrimento, por causas de fuerza mayor, de los tramos, que han sumado menos kilómetros sobre el plan inicialmente previsto. Curiosamente, en este segundo aspecto, el rally ha calcado los 301,3 km de pruebas especiales de 2025.
Donde sí supera una marca histórica es en el kilometraje total, el que suma los cronometrados y los enlaces. Este año llega a los 1.309,16 km, es decir, 221,42 km más que el año pasado. Esa cifra supone un nuevo registro, ya que supera los 1.188,81 km de la edición de 1989, hasta la fecha, la más larga de la historia del hoy denominado Rally Islas Canarias.
En contadas ocasiones el rally ha superado los 1.000 km. Además de los dos apuntes mundialistas y la edición reseñada, solo cabría añadir las de 1982, año de su ingreso en el Campeonato de Europa, y la de 1987, el primer año de los Grupo A como referencia.
Con estas Bodas de Oro, el Rally Islas Canarias acumula 906 pruebas especiales programadas desde 1977, 12.323,48 km de recorrido cronometrado y 36.146,53 km de distancia total.
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