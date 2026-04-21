Rally Islas Canarias 2026: ¿por qué es la edición más simbólica de su historia?

El Rally Islas Canarias está de aniversario, una edición especialmente señalada que va de la mano de la segunda ocasión que la prueba isleña forma parte del calendario del World Rally Championship (WRC). Este año se da otro acontecimiento relevante, y es que, coincidiendo con esta efeméride, se alcanza el mayor registro histórico de equipos canarios participantes en una cita mundialista.

Junto al simbolismo de la ocasión, esta circunstancia refleja la evolución experimentada por el automovilismo en el archipiélago en los últimos años. Canarias no solo cuenta con una afición que ha sabido estar a la altura de un evento de esta magnitud, sino que, a nivel deportivo, ha logrado crecer con la prueba y construir una cantera, con figuras capaces de dar la talla en los distintos escalones que contempla el certamen mundialista.

Canarios inscritos en el Rally Islas Canarias 2026

En este contexto de celebración, la representación isleña en la lista de inscritos adquiere un protagonismo especial. En la categoría de plata, la más nutrida por número de participantes, se concentra buena parte de nuestro potencial. Enrique Cruz y Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2) parten como la gran referencia, respaldada por su premiada trayectoria. La formación, con nueve títulos regionales en su haber, afronta en esta ocasión su estreno en el WRC, un escaparate que, sin duda, supondrá un extra de motivación y exigencia.

Durante la etapa de la prueba dentro del European Rally Championship (ERC), Cruz y Mujica firmaron su resultado más destacado en 2022, cuando finalizaron en cuarta posición frente a los primeros espadas del certamen por aquella época. Un precedente que refuerza su nivel competitivo también en el ámbito internacional y que, unido al profundo conocimiento de los tramos, les sitúa como uno de los equipos locales mejor posicionados.

Junto a ellos, Armide Martín y Eduardo González (Skoda Fabia Rally2) tienen en su haber la experiencia y un profundo conocimiento de la prueba. El piloto grancanario fue uno de los nombres propios de la prueba en la pasada década, firmando actuaciones brillantes como la victoria en 2009 con Mitsubishi EVO IX o la segunda posición lograda en 2015 al volante de un Ferrari 360 Rally. Desde su última participación en 2019, coincidiendo con la entrada del rally en el Supercampeonato de España, Martín no había vuelto a tomar la salida, por lo que su regreso en esta edición añade un nuevo punto de interés dentro de la representación canaria.

La categoría Rally4, a la que pertenece Leo Rancel y Elizabeth Baute, concentra el mayor número de equipos canarios en la prueba. / LP/DLP

Por su parte, Julio Martínez y Pedro Viera (Ford Fiesta) acuden a la cita en un escenario completamente nuevo, ya que será su debut en la categoría. Su objetivo inicial pasaba por realizar una primera toma de contacto en el Rally Villa de Santa Brígida, finalmente suspendido por la tormenta Therese, por lo que llegarán a esta prueba sin experiencia previa en la categoría Rally2.

Una situación similar es la de Zósimo Hernández y Maite Gutiérrez (Citroën C3 Rally2), quienes, pese a contar con una amplia trayectoria en categorías inferiores, afrontan también su primera participación en este apartado. Ambos equipos tienen ante sí su mayor reto deportivo hasta la fecha, donde la gestión de las emociones será determinante, tanto como su progreso a medida que vayan avanzando los tramos.

La representación canaria mantiene el pulso en el resto de divisiones. En el apartado reservado a los Rally3, destaca la participación de Raúl Hernández (Ford Fiesta Rally3), que competirá junto a José Murado, su copiloto de confianza en las últimas temporadas. A sus 24 años, el piloto lanzaroteño se ha consolidado como una de las figuras con mayor proyección dentro del panorama insular, acumulando una dilatada experiencia internacional. Ambos llegan a esta cita tras firmar un tercero y un cuarto puesto en el Rally de Suecia y Croacia, respectivamente, dentro de la clasificación reservada a los WRC3.

Este apartado lo completan Santiago Pérez y Benito Sacramento (Renault Clio Rally3), que repiten experiencia tras el séptimo puesto obtenido en el estreno del Islas Canarias en el WRC el año pasado.

Por su parte, la categoría Rally4 concentra el mayor volumen de equipos de las islas, con la presencia de Alejandro Martín-Armando Rivero, David Sánchez-Daniel Quintana, además de Nicolás Castellano y Gerardo Caballero, todos con Renault Clio Rally4, así como Álvaro Santana-Raúl Sánchez, Leo Rancel-Elizabeth Baute y Manu Naranjo-Miguel González, con Peugeot 208. Un bloque numeroso que refleja el arraigo de esta categoría en el panorama regional, convertida en auténtico vivero de talento.

Cierra la representación insular el piloto dakariano Pedro Peñate, acompañado en esta ocasión por Fátima Toledo, y los tinerfeños Rafael Olivero e Iván Trujillo, ambos con Renault Clio Rally5, completando así una participación que abarca prácticamente todos los niveles competitivos del certamen.