El Rally Islas Canarias 2026 reunirá a seis marcas y más de 30 inscritos en WRC2

Si bien es la categoría dominante en el certamen europeo, en los campeonatos nacionales y en el regional canario, en el WRC ha de convivir a la sombra de los Rally1. Sin embargo, con una treintena larga de inscritos, la participación de jóvenes talentos y la presencia de seis marcas, la ventana de los WRC2 es todo un espectáculo.

La última firma en llegar ha sido Lancia, que ya destacó en Monte-Carlo y, más recientemente, en Croacia, donde se anotó el triunfo con Yohan Rossel al volante del nuevo Ypsilon HF Integrale.

Los Citroën C3 se resisten a abandonar los puestos de cabeza. El francés Léo Rossel sigue estirando la vida del C3 y manda en la tabla de los WRC2. Otro que también ha destacado en estos primeros compases comparte nacionalidad con el anterior. Arthur Pelamourgues, sobre un Hyundai, ha sido capaz de marcar buenos tiempos, al igual que el estonio Robert Virves y el italiano Roberto Daprà, ambos con un Skoda Fabia.

Romet Jürgenson y Mille Johansson, con Ford Fiesta y Skoda Fabia, respectivamente, son dos jóvenes talentos nórdicos que en el Rally Islas Canarias se medirán a verdaderos especialistas en el asfalto como Alejandro Cachón (Toyota) y Jan Solans (Skoda). Sin duda, son nombres que el aficionado debe tener anotados en su chuletita.

Inscritos en WRC2 del Rally Islas Canarias 2026

Con el permiso de otros habituales en WRC2, como Yuki Yamamoto (Toyota) o Pablo Sarrazin (Citroën), cabe destacar la presencia de Alexey Lukyanuk. El piloto de origen ruso, cuatro veces ganador de la prueba y actual líder del campeonato canario, se medirá a todos los anteriores con la unidad de Skoda Canarias. Enrique Cruz, con un Toyota de Llarena Racing, le sigue a la zaga.

Noticias relacionadas

Así, marcas como Skoda, Toyota, Hyundai, Ford, Citroën y Lancia harán las delicias de los aficionados en una categoría que no conviene perderse.