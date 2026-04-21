Estas son las recomendaciones de seguridad para disfrutar sin incidentes del Rally Islas Canarias

La cuenta atrás para el pistoletazo de salida de la edición 50 del Rally Islas Canarias se acerca a su fin. El próximo jueves arranca el espectáculo de las cuatro ruedas sobre el asfalto grancanario en una prueba que colocará a Gran Canaria en el centro del automovilismo mundial. El éxito de la prueba en gran parte se deberá al civismo de la afición que se desplazará en masa a cada uno de los tramos para vibrar con sus ídolos en cada curva, en cada tramo, pero siempre respetando unas normas básicas que aseguren la ausencia total de incidentes que puedan poner en peligro a los pilotos y a los propios fans.

Consultar los horarios y los tramos de cada jornada

De esta manera es necesario que los aficionados consulten los horarios y los tramos cada uno de los cuatro días de competición entre el jueves y el domingo, teniendo en cuenta que deben de estar situados en el tramo, en una zona segura, con una antelación mínima de 30 minutos. Desde la organización se insiste en la recomendación de evitar los desplazamientos en coche si es posible, pudiendo utilizar las guaguas que se ponen a disposición de los aficionados y con las que evitarán los problemas de aparcamiento. Está prohibido caminar por la carretera a partir de ese momento.

En el caso de que se prefiera desplazarse en su propio vehículo, deben siempre de estacionar su vehículo fuera de la calzada y dejar libres las distintas rutas de evacuación. En todo momento se deben de seguir las indicaciones de los oficiales de la prueba presentes en cada tramo.

Zonas habilitadas y señalizadas

Para garantizar la seguridad de los aficionados, éstos deben de situarse en las zonas habilitadas y señalizadas para el público, recomendando elegir siempre con preferencia las zonas elevadas, no colocándose nunca por debajo del nivel de la carretera, ni detrás de los guardarrailes ni en las escapatorias.

En el caso de que se produzca un accidente, nunca se debe de salir a la pista y se debe de dejar actuar a los comisarios, que son los únicos cualificados para detener a un participante mostrándole la bandera roja y a los que se debe de acudir siempre antes de cruzar un tramo, para evitar imprevistos, dado que son los que conocen el mejor momento para hacerlo sin correr peligro.

Cuidar el medio ambiente

También es fundamental ser cuidadoso con el medio ambiente, dejando limpios los tramos al término de cada prueba, para lo que dispondrán de papeleras colocadas estratégicamente por la organización.

Cumplir todas estas normas es vital para el correcto desarrollo de una prueba que mantendrá como mínimo su condición de mundialista hasta 2029 y que aspira este año a seguir los pasos del Rally de Paraguay, que el año pasado fue seleccionado como la mejor prueba del WRC en su estreno mundialista.

Pistoletazo de salida el jueves

La actividad arrancará el jueves con la disputa del shakedown en Santa Brígida, que contará con una distancia de 6,26 kilómetros y se celebrará en horario de 11.01 a 15.00 horas, que permitirá a los equipos ultimar la puesta a punto de sus vehículos. La jornada continuará ya en horario de tarde con la celebración del primer tramo espectáculo, el SSS 1 - BP Ultimate · Las Palmas de Gran Canaria, con 1,89 kilómetros y con inicio a las 18.05 horas en el Estadio de Gran Canaria, ofreciendo un primer contacto directo con la afición en un escenario único y que retoma el mítico Stadium Race.

Primera gran etapa, el viernes

El viernes arranca la primera gran etapa del rally, con un total de siete tramos cronometrados, comenzando la jornada a las 08.20 horas con el SS 2 - Valleseco - Artenara 1 (13,13 km.), seguido del SS 3 - Tejeda - San Mateo 1 (20,69 km.) a las 09.23 horas y el SS 4 - Mogán - La Aldea 1 (21,70 km.) a las 11.16 horas. Tras la asistencia, la siguiente sección repetirá este mismo esquema con el SS 5 - Valleseco - Artenara 2 a las 14.56 horas, el SS 6 - Tejeda - San Mateo 2 a las 15.59 horas y el SS 7 - Mogán - La Aldea 2 a las 17.52 horas. La jornada se cerrará con un nuevo paso por el tramo espectáculo nocturno SSS 8 - BP Ultimate · Las Palmas de Gran Canaria 2 (1,89 km.) a las 20.25 horas.

Fin de fiesta

La fiesta del motor continuará el sábado con una jornada compuesta por seis tramos cronometrados, que arrancará a las 08.20 horas con el SS 9 - Maspalomas 1 (13,47 km.), seguido del SS 10 - Arucas - Firgas - Teror 1 (13,74 km.) a las 09.35 horas y el SS 11 - Moya - Gáldar 1 (28,90 km.) a las 10.51 horas. Por la tarde se disputará la segunda pasada a estos mismos tramos con el SS 12 - Maspalomas 2 a las 14.50 horas, el SS 13 - Arucas - Firgas - Teror 2 a las 16.05 horas y el SS 14 - Moya - Gáldar 2 a las 17.21 horas, en una jornada que volverá a ser clave en la lucha por la clasificación general.

El punto y final llegará el domingo con la disputa de cuatro tramos cronometrados. La jornada comenzará a las 07.35 horas con el SS 15 - Ingenio - Telde - Valsequillo 1 (25,93 km.), seguido del SS 16 - Santa Lucía - Agüimes 1 (13,27 km.) a las 09.05 horas. Tras la asistencia, se repetirá este mismo formato con el SS 17 - Ingenio - Telde - Valsequillo 2 a las 10.50 horas y el decisivo SS 18 - Santa Lucía - Agüimes 2 a las 13.15 horas, que además será la Wolf Power Stage, encargada de otorgar los últimos puntos del rally de cara al campeonato y se proclamará al vencedor final del rally.