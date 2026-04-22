Los aficionados rascan sus bolsillos para llevarse un recuerdo del rally: «Nos hemos gastado 300 euros en la tienda»

Un evento que se celebra una vez al año y un recuerdo para toda la vida. Esa es la mentalidad de los aficionados —ya sean canarios o llegados desde fuera de la Isla— que durante estos días tienen en la mente el Rally Islas Canarias, que por segundo año consecutivo forma parte del World Rally Championship. Bolsillos que sufren los efectos de las tiendas de merchandising y aficionados que viven esta semana como una de las más importantes del año. Sabiendo que abril es el mes clave para este evento de motor, lo más acertado es ahorrar para que a la hora de pasar la tarjeta no haya sustos. «Nos hemos gastado casi 300 euros entre chaquetas, camisetas, banderas y algún que otro llavero e imán», apuntan Nayra Falcón y Aitor Medina, una pareja de grancanarios a la que no le importa gastarse un importe tan elevado cuando al llegar a casa tienen el ropero lleno de recuerdos.

Circuito que se ha instalado en el estadio para que se lleve a cabo el tramo espectáculo / Jose Carlos Guerra

Ellos no son los únicos que durante estos días han sufrido un gasto extra en sus cuentas bancarias, porque la tienda oficial del rallye —que también hace envíos a través de su página web— no ha parado de sacar mercancía desde que abrió el lunes. Desde la prenda más cara, una chaqueta que cuesta 80 euros, hasta lo más económico: unas pegatinas que si te llevas una te sale dos euros, y si te llevas tres pagas cinco. Entre medias, productos como camisetas, toallas de playa, banderas, gorras, placas, termos, peluches, tazas, pulseras o llaveros entre otros artículos.

Sin embargo, no es la única tienda que los aficionados pueden encontrar en el parque cerrado ubicado en el Anexo al Estadio de Gran Canaria. Ahí, también hay stands de marcas específicas, como Ford, Toyota, Hyundai o la propia del WRC, que también venden artículos sobre la competición y en el caso de las marcas propias, coches en miniatura y maquetas. Todas ellas han detectado la presencia de aficionados llegados de varios puntos de la Isla, península y Europa que no han querido quedarse sin un recuerdo del 50 aniversario del Rally Islas Canarias.

Regalos para toda la familia

«Aquí la gente se lleva de todo. No podemos decir un producto en concreto porque en estos primeros días todo ha tenido éxito», comenta uno de los trabajadores de la tienda Rallye. Un puesto cargado de material que abre sus puertas a las 10.00 horas y cierra a las 22.00 a excepción de hoy y mañana, cuando el estadio vive su tramo espectáculo y el horario se amplía hasta que termine dicha prueba. Una franja horaria que da pie a que todos los públicos puedan pasarse. «Hasta el momento, el máximo que se ha gastado una persona es 300 euros. Una cifra que incluye detalles para toda la familia», apunta este trabajador, que ha notado que desde este miércoles se han incorporado muchos aficionados extranjeros. «El lunes y el martes ha sido el día de los canarios, y ahora se empieza a notar la presencia de la gente que viene de fuera», especifica.

ista previa de los afiiconados, entre bolsas, por el parque cerrado del Anexo / Jose Carlos Guerra

Desde Fuerteventura llegaron hace unos días Ana Ortega y David Martín. Una taxista y un mecánico que como otros muchos aficionados, han pedido vacaciones para estar estos cuatro días en el epicentro de la fiesta del motor. Ellos, corren con la suerte de que Ana tiene su casa familiar en Valsequillo, por lo que los gastos únicamente se centran en lo que quieran comer durante estos días y los caprichos en las tiendas de merchandising. De hecho, en la mano llevan una bolsa cargada de cosas, sin contar con la chaqueta que lucen en sus cuerpos y que hace referencia a esta edición del rally. «El año pasado nos gastamos unos 100 euros y este ha sido un poco más, hasta llegar a los 170», explican satisfechos. Un dinero que está dividido en cinco artículos: tres chaquetas y dos llaveros.

La prenda más cara de la tienda es una chaqueta que cuesta 80 euros; lo más barato, las pegatinas

Ana, como buena vecina de Valsequillo, tiene ganas de ver el tramo de su pueblo, el que considera como su favorito. «Ya hay gente cogiendo sitio para el tramo del domingo, y hay muchos vecinos que incluso han optado por alquilar sus terrenos para que los aficionados accedan con sus autocaravanas y furgones», apunta Ana, que ya tiene experiencia en esto de los rallys. Esta pareja, además, estará tanto hoy como mañana en el tramo espectáculo del estadio. Unas entradas que tuvieron un coste de 23 euros y que las compraron hace tres meses. No querían llevarse el susto de quedarse sin ellas.

De Irlanda a Gran Canaria

Pero este amor por el motor y la adrenalina va más allá del público español, porque ayer por el Anexo, observando todo a su alrededor y comprando en las tiendas estaban Philippe, James y Tom. Un grupo de amigos irlandeses que este año han decidido cumplir uno de sus sueños de adolescentes: ir a varios puntos del Mundial de Rally. Tras vivirlo en Suecia, la segunda parada es Gran Canaria, donde solo en artículos se gastaron cada uno de ellos 100 euros entre camisetas, banderines para mostrar en los tramos, placas de recuerdo y chaquetas, pues aseguran que se han visto sorprendidos por el tiempo de la Isla. «Nos estamos quedando por la zona de Las Canteras, un alojamiento que nos ha costado alrededor de 700 euros», comentan.

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Y no solo han sentido la locura del rally las tiendas de souvenirs, sino que los negocios, sobre todo de comida, ubicados por la zona de Siete Palmas y más concretamente en la calle Fondos de Segura, ha sentido el incremento de trabajo. Desde los bares que trabajan con menús hasta las hamburgueserías, pizzerías y establecimientos especializados en bocadillos y snacks. Todos, se sienten desbordados a la hora del mediodía. Una semana especial que estos días ha calentado motores, pero que oficialmente comienza mañana con el shakedown de Santa Brígida y el posterior tramo espectáculo del Estadio de Gran Canaria. Un 50 aniversario en el que la afición tiene que poner su granito de arena para que todo vaya sobre ruedas.